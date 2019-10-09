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基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

基隆國立海洋科技博物館國慶連假推出優惠入館方案，並舉辦適合親子參與「海陸雙營」追鯊任務親子營、登陸小學堂營隊，另有金秋食蔬素食暨小農市集活動，供讓民眾在連續假期安排出遊。

海科館長陳素芬說，今年歡樂慶雙十活動內容包括10月10日至13日，12歲以下及65歲以上民眾享有主題館及雙特展免費入館優惠，一般民眾也享有套票優惠價。返國僑胞持僑胞卡在10月間均可免費進入主題館參觀。

追鯊任務親子營11日舉行，活動內容包含鯊魚主題導覽，還有在地美食、影片欣賞，深度生態人文體驗。想參加民眾可事先報名，或當天上午9點前到場購票，全程票580元、陪同票500元，詳洽（02）2469-6000轉8884。

12、13日登陸小學堂可現場了解兩棲爬蟲類特性，聽導覽員介紹牠們的故事，透過互動體驗和DIY製作，感受與別人不同的觀展體驗。想參加民眾可事先報名，或當天下午2點前到場購票，票價300元，詳洽（02）2469-6000轉8886。

金秋好時蔬素食市集推廣活動12日登場，免費提供素食美味供民眾品嘗，料理包括「無水料理」及黑珍珠甜蜜糕、麻油菇菇飯、養生黑糖石花凍飲、刈包等，數量有限，民眾自行攜帶環保餐具即可免費享用。

擔任基隆素食促進會長的市議員呂美玲表示，促進會自2007年起即以園遊會方式辦理素食推廣活動，今年與海科館合作，希望以綠色環保概念，倡導永續環境理念。

活動當天同時安排元極舞、新豐青年原住民舞團、就愛玩樂團老師群、yoyo家族美麗佳人舞團、何耀宗吉他演唱、王東隆薩克斯風演奏等表演。

海科館登陸小學堂讓學員透過互動體驗和DIY製作，感受與別人不同的觀展體驗。圖／海...
海科館登陸小學堂讓學員透過互動體驗和DIY製作，感受與別人不同的觀展體驗。圖／海科館提供
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追鯊任務親子營活動內容包含鯊魚主題導覽，還有在地美食、影片欣賞，深度生態人文體驗...
追鯊任務親子營活動內容包含鯊魚主題導覽，還有在地美食、影片欣賞，深度生態人文體驗。圖／海科館提供
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親子基隆國慶博物館

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