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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10聯合報 記者羅紹平／台東報導

因無貨輪運補中油油品，台東縣離島蘭嶼綠島從5日起實施限油措施，經龍鴻航業（巨龍航運）董事長田貴寶昨天緊急商請交通部航港局東部航務中心協調，新發航運公司同意以大發1號貨輪支援，今天晚上在富岡漁港裝貨後出航，蘭嶼限油明天可解除，綠島最快可望10日解除限油。

承攬中油蘭嶼及綠島油品運補業務的龍鴻航業原有2艘貨輪，但其中1艘巨龍號貨輪去年底在屏東佳樂水附近海岸擱淺毀損，龍鴻只剩龍春號貨輪負責蘭嶼及綠島民生用品、瓦斯、油品運補。

由於台東還有新發航運的大發1號貨輪，目前蘭嶼及綠島的建材、生鮮肉品與蔬果等民生物資不缺，但因龍春號9月28日至10月21日在高雄市歲修，導致兩離島因無船運補油品，中油蘭嶼及綠島加油站安全儲量低於標準，兩離島5日起實施限油，民眾加油機車限加100元、汽車限加400元、柴油限加1000元。

田貴寶說，他是中油承包商，有責任解決離島油荒，因大發1號貨輪也能運油，昨天他緊急請航港局居中協商，今天下午收到航港局公文，新發航運同意在龍春號歲修期間，協助運捕中油油品，並由龍鴻航業支付運費。

田貴寶今天晚上表示，大發1號今天傍晚在富岡漁港裝載中油油品，包括汽油30公秉、柴油10公秉，晚上10點前裝載完，即可出發前往蘭嶼，預定明天一早抵達蘭嶼，蘭嶼限油措施明天解除，至於綠島也可望在10日解除限油。

大發1號貨輪今天傍晚6點裝載中油油品，準備運往蘭嶼。記者羅紹平／攝影
大發1號貨輪今天傍晚6點裝載中油油品，準備運往蘭嶼。記者羅紹平／攝影
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交通部航港局東部航務中心今天下午發文，新發航運公司同意以大發1號貨輪臨時支援蘭嶼...
交通部航港局東部航務中心今天下午發文，新發航運公司同意以大發1號貨輪臨時支援蘭嶼及綠島油品運補。記者羅紹平／攝影
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大發1號貨輪今天傍晚6點裝載中油油品，準備運往蘭嶼。記者羅紹平／攝影
大發1號貨輪今天傍晚6點裝載中油油品，準備運往蘭嶼。記者羅紹平／攝影
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蘭嶼綠島中油

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