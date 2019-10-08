特約廠商代償墊付 基隆民眾買輔具自付補助差額更方便

2019-10-08 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆市政府為降低身心障礙者及長期照顧服務使用者購買輔具的經濟壓力，自今天起配合中央啟動輔具費用補助「特約廠商代償墊付」機制，民眾在購買時，僅需自付補助差額，即可購買輔具，不必再先出全額，再等1個多月的時間退款。

副市長林永發今天在市務會議後的記者會中指出，基隆市的身心障礙人口有2萬多人、65歲以上的人口則有5萬多人，輔具的可能潛在需求人數有8萬多人，市府特別配合中央提出輔具補助代償機制，提供這些有潛在需要的市民更好的服務。

社會處表示，目前身心障礙者生活及醫療輔具補助共計有191項目，而長照輔具也有68項，首波與市府簽約輔具合約廠商共有13家廠商共71處門市，民眾至簽約門市，只要付補助差額就可以將全新的輔具帶回家，補助費用請款核銷流程就交由廠商辦理。

社會處長吳挺鋒則指出，「輔具補助代償墊付」機制上路後，民眾購買輔具仍須注意「先申請、後核定、再購買」之流程：另有關身心障礙者生活及醫療輔具補助因地便利性及簡化流程，仍至各區公所申請，再依核定函至合約廠商購買；長照輔具則須先至照管中心或撥打長照專線1966申請，待輔具評估完成後，依核定函項目至特約廠商購買輔具。