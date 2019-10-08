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基隆潮藝術集章換限量文創品 周邊店家有好康

2019-10-08 15:52聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆潮藝術集章換限量文創品，周邊店家有好康。記者游明煌／攝影
基隆潮藝術集章換限量文創品，周邊店家有好康。記者游明煌／攝影
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基隆潮藝術9月27日起正濱漁港等地展出，基隆市文化局安排「藝術集章」等多項周邊推廣系列活動，集滿15個章可兌換限量的「潮藝術限定」商品。觀光及城市行銷處也配合推動周邊店家優惠活動，讓民眾來驗基隆特有的「潮」流味。

文化局長陳靜萍今天在市務會議後的記者會中指出，潮藝術從9月27日開始展出到11月8日，活動期間參觀藝術作品並集章，集滿15個章可兌換包括T恤、小方巾及護照套在內的100份「潮藝術限定」商品。在基隆潮藝術展覽期間，每周六下午3時，也安排有「達人帶路」活動，由策展人蘇瑤華親自進行導覽。

「基隆男子漢特製便當」於12日、26日兩天中午12點準時於正濱魚港炭烤吉古拉旁(正濱路27號)開賣，出身基隆的飲食工作者不務正業男子Ayo，以深受基隆人喜愛的咖哩炒麵結合煎烤時令海鮮，重新詮釋基隆在地的「台味」便當，每日限量50份，售完為止。

市府提供精美導覽手冊，民眾可於基隆文化中心、基隆市旅遊服務中心、正濱漁港展區(潮藝術資訊站)以及正濱漁港周邊店家索取，每件潮藝術作品旁皆設有印章，集滿15枚印章即可至正濱漁港(潮藝術資訊站)兌換限量潮藝術文創商品一組，限量100名。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯則表示，為歡迎大家利用雙十連假來到基隆，觀銷處與產業發展處也積極推動各項優惠方案，包括現在最夯的漁夫鍋店家，另外只要到基隆遊玩並到基隆觀光旅遊網打卡，便有機會獲得觀銷處提供的30個限量帆布袋。

展覽與活動資訊詳見2019潮藝術臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/keelungciao2019/ 或 2019潮藝術官方網站: https://keelungciao2019.com.tw/

基隆正濱漁港文化局

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