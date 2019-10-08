通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆到台北市的快捷公車，繼第一、二條的1088及2088兩條快捷公車後，第三條中正線快捷公車「1579」確定在14日通車上路，將是基北通勤族福音，這幾天公車都在路上試行，民眾都引頸企盼。這條路線從基隆八斗子車站經海科館、北寧路、中正路，行駛國道一號高速公路到台北市圓山轉運站。

基隆市政府表示，基隆到台北市先行上路的第一、二條的1088及2088營運都很好，對通勤搭乘很方便，受到市民肯定，因此積極籌備第三條基北快捷公車，除通勤考量，也結合觀光搭乘的需求。

基隆、台北第三條中正線快捷公車去年6月審議通過，交通部核定由首都客運取得經營權，原定今年3月上路，但因北、基兩市協調路線共識，再加上取得經營權的首都客運尚需時間籌備車輛、招聘人員，上路期程一延再延，立委蔡適應曾邀集公路總局、北基相關單位、首都客運協調後，北基雙方確認行經路線，業者加緊籌備，原訂暑假通車，再延到10月上路。

1579路線從八斗子車站發車，經北寧路海科館、碧砂漁港，中正路海洋大學、二信中學，義一路後上國道一號內湖交流道，行經潭美公園、捷運南京三民站、忠孝敦化站及忠孝復興站，再走建國高架至圓山轉運站。發車時間尖峰時間15到20分鐘一班，離峰時間30到40分鐘一班，例假日也是30到40分鐘一班。

中正區議員張顥瀚表示，目前業者為了讓司機能夠熟知所有的行車動線，這幾天一直積極地在試行，感謝立委蔡適應努力向公路總局協調，終於達成當初他建議的中正路及祥豐街兩條路線均行駛的目標，他相信除了服務年輕的通勤族群以外，也是給長輩們最好的禮物。