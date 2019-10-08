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台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06中央社 台東縣8日電

東河包子色香味俱全。本報系資料照
東河包子色香味俱全。本報系資料照
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台東縣政府舉辦十大美食票選，古早味和傳統美食受歡迎，包括東河包子、卑南豬血湯、寶桑豆花、米苔目以及釋迦和池上米均穩坐前10名。

台東縣政府「台東就醬玩amazing taitung-台東縣交觀處」在粉絲專頁舉辦了「台東10大必吃美食」票選活動，在不設限品項下，有237種美食提名入圍。

經過網友激烈票選，結果今天出爐。由網路人氣高推的東河包子，榮獲網友票選美食第1名推薦。另外，包括釋迦、池上米、客來吃樂、源昌關山便當、池上福原豆腐、卑南豬血湯、寶桑豆花、榕樹下米苔目及大池豆皮店，獲選台東必吃美食推薦前10名。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，獲推薦前10名中，池上米、客來吃樂及榕樹下米苔目更連獲2018及2019年10大美食票選的肯定。

台東稻米不意外的成了網友票選推薦之一，最主要是擁有優質的栽種環境及農民細心的照顧，台東沒有許多大型的工廠，水質清澈、甘美，對於水稻的栽培過程來說是生長良好的重要因素。

流傳三代的客來吃樂，賣的是簡單樸實卻藏有濃濃古早味的大腸蚵仔麵線及綠豆蒜，名字來源更是希望每個客人來店裡享受自家美食時，都能感到快樂，簡單的美食卻能感受到老闆對美食的用心、對每位顧客的珍惜與愛護。

另外，榕樹下米苔目廣受在地及遊客們的愛戴，Q彈的麵條及獨門醬汁搭配滿滿的柴魚，在嘴裡唇齒留香。原在安慶街榕樹下的小小無名攤子，到現在有了自己的店面，用更舒適的環境及最在地的古早味，讓老味道繼續延續下去。

台東小吃

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