影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆市崁仔頂觀光魚市是北台相當知名的魚貨拍賣市場，每天半夜開始營業到凌晨，各式各樣的新鮮魚貨都會聚集在崁仔頂市場拍賣，但每天清晨5、6點結束拍賣後，卻被民眾發現有一大堆有惡臭的魚蝦腥味的保麗龍，任意丟在在愛一路、孝一路及孝二路一帶，堆積如山，讓環保局每天都得花數小時善後收拾。

崁仔頂聯誼會指出，本地的魚販業多比較守規定，多是外縣市來買的批發魚販或商家為貪圖方便，隨意亂丟，明天起再亂丟，將報請警方及環保局開單告發，已要求集中處理。

今天上午環保局有3輛回收車及3名環保人員，到崁仔頂清除保麗龍箱，得從早上6點清理到上午11點多才能清除乾淨。每天上午7點多民眾經過時，都抱怨堆積如山保利龍箱到處丟棄，造成環境汙染且不衛生。

崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺說，之前都是發勸導書，貼到外縣市的魚販、批發魚貨的貨車上，但現在要強迫保麗龍箱、垃圾要集中，不能再四處亂丟，主要是有的外縣市魚販亂丟，一般本地的大多數都很配合，知道規定，但外縣市的為了趕時間、貪圖方便就亂丟，明天起如果不配合，就請警察察局、環保局來開單。

議員童子瑋表示，今天上午9點半到崁仔頂，凌晨開始營業，半夜使用的保麗龍留得滿地都是，他接獲不少民眾反映經過時很臭，當地的商家都很配合，但外縣市的魚販整體完魚貨後就隨意丟在路上，還需要市民撿起來往旁邊放，再由環保局來收，收到上午11點，相關單位應協調業者想出一套管理辦法，不太應該出現。

童子瑋說，7。8點是大家上班、上學的時間，由於保麗龍多殘留血水、魚蝦腥味，導致很多人上岸都不敢走崁仔頂，這對觀光魚市的形象很不好，不僅造成衛生問題，也影響觀瞻。