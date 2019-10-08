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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

暌違34年拓展城市外交 花蓮市今與日本高千穗町締結姊妹市

2019-10-08 11:52聯合報 記者王燕華／花蓮報導

花蓮市今天與日本高千穗町締結姊妹市，是花蓮市暌違34年後，再一次與國外城市締盟，也是花蓮第6個姊妹市。市長魏嘉賢說，未來雙方將在觀光、產業、教育、文化等領域進行城市交流與合作，明年高千穗町「町政實施」100年，他也將回訪。

高千穗町位於日本宮崎縣北端，行政區域雖屬宮崎縣，但與熊本縣的交通往來較方便，生活圈屬於熊本縣，人口約1萬3000人。高千穗町以峽谷景色聞名，是知名觀光勝地，又因當地許多神社供奉著與日本神話有關的神，也是日本神話之地。

雙方締盟儀式今天上午在花蓮福容飯店舉行，日本由町長甲斐宗之代表，與花蓮市長魏嘉賢簽約締盟。高千穗町前町長內倉信吾、町議會議長工藤博志到場見證，行政部東部聯合服務中心執行長許傳盛、外交部東部辦事處長粘信士、縣議員魏嘉彥、花蓮市代會副主席李振瑋及多位市民代表、里長都前往觀禮。

市長魏嘉賢說，花蓮市與高千穗町交流已久，今天從友好城市升格為姊妹市，是花蓮市隔34年來，再次有姊妹市締盟；加上高千穗町，花蓮市共有韓國蔚山市、日本與那國町、美國新墨西哥州亞伯古基市、美國華盛頓貝勒夫優市、南非開普敦省奧松鎮6個姊妹市，希望透過城市外交，為花蓮開創新頁。

他感謝高千穗町前町長內倉信吾協助，也表示現任町長甲斐宗之致力於地方創生，卓有成效，將前往取經。

甲斐之說，台灣與高千穗町的交流，是從町內診療所聘請台灣來的醫生為契機，之後在1990年成立「高千穗日華親善協會」，加深民間交流，如今關係再升格，雙方交流會更加緊密。

花蓮市長魏嘉賢（右）與日本高千穗町町長甲斐宗之簽約締盟。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與日本高千穗町町長甲斐宗之簽約締盟。記者王燕華／攝影
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花蓮市長魏嘉賢（右）與日本高千穗町町長甲斐宗之簽約締盟。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與日本高千穗町町長甲斐宗之簽約締盟。記者王燕華／攝影
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花蓮市長魏嘉賢（左）送上有在地特色的玫瑰石板畫，給高千穗町町長甲斐宗之。記者王燕...
花蓮市長魏嘉賢（左）送上有在地特色的玫瑰石板畫，給高千穗町町長甲斐宗之。記者王燕華／攝影
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花蓮市與日本高千穗町，今天締結姊妹市。記者王燕華／攝影
花蓮市與日本高千穗町，今天締結姊妹市。記者王燕華／攝影
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日本高千穗町以美麗的峽谷景致聞名。圖／翻攝高千穗町觀光協會網站
日本高千穗町以美麗的峽谷景致聞名。圖／翻攝高千穗町觀光協會網站
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日本高千穗町以美麗的峽谷景致聞名。圖／翻攝高千穗町觀光協會網站
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魏嘉賢熊本

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