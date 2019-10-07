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影／免費聽檢、捐助聽器 聽障者重返有聲世界

2019-10-07 18:16聯合報 記者戴永華／即時報導

為幫助弱勢聽力障礙者重返有聲世界，宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位今天啟動「元健天籟列車」，為1000名市民進行專業聽力檢查，並捐贈300部元健專業助聽器，讓聽障者配載後「從無聲變有聲」，冬山鄉也透過縣議員張秋明協助捐贈100部助聽器，造福鄉民。

元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢是宜蘭囝仔，因家族成員有先天性的聽損兒，近年來投入研發各式助聽器，行銷日韓各國，獲得國家發明創新獎肯定，更以平實的價格受到聽損者的喜愛；該公司已成立羅東門市，於宜蘭美術館成立「聽見咖啡」，並在新竹科學園區宜科基地籌建體驗工廠，希望社會各界都能重視聽力問題，透過全新的科技產品改善生活品質。

為了讓宜蘭市民更重視聽力健康，宜蘭市公所與元健大和直販公司合作今天起至12月31日推動「元健天籟列車」，地點在宜蘭縣美術館的聽見咖啡，提供免費的聽力健康檢查，並捐贈助聽器給需要的聽障市民，預計為1000名市民服務，市民經過聽力檢查後，如果為中度以上聽障，元健公司將會為其免費配載助聽器，捐贈數量為300部，受贈對象以弱勢族群的聽障者為優先，活動期間由礁溪扶輪社長李德原率社員在現場擔任志工服務。

市長江聰淵對企業回饋故鄉的行動，感到肯定與感佩，他表示，市公所及里長會依排程安排有需要的聽障朋友受檢，也希望透過這次的聽力檢查，能夠提醒市民多多重視聽力健康，早期發現聽力問題。

執行長吳志賢指出，聽檢及助聽器捐贈為元健助聽器履行企業社會責任項目，多年來透過「澳大利亞魏基成慈善列車」捐贈助聽器至世界各角落，「元健天籟列車」慈善活動從宜蘭開始!除了宜蘭市外，溪南也從冬山鄉開始，由縣議員張秋明協助推動聽力檢查，預計捐贈100部助聽器。

免費聽力篩檢、助聽器贈送對象：

（一）戶籍設籍本市之市民（以弱勢家庭優先）、每里提供26位里民參加聽力篩檢，聽障等級中度（含）以上者將贈送助聽器，每一里有8位名額，超過8位者，將視實際情況依序遞補。

（二）18歲以上（含出生者）。

（三）最近三年內未曾申請政府單位助聽器補助。

宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位今天啟動「元健天籟列車」，為10...
宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位今天啟動「元健天籟列車」，為1000名市民進行專業聽力檢查，並捐贈300部元健專業助聽器，讓聽障者配載後「從無聲變有聲」。記者戴永華／攝影
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宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位今天啟動「元健天籟列車」，為10...
宜蘭市公所結合元健大和直販公司、礁溪扶輪社等單位今天啟動「元健天籟列車」，為1000名市民進行專業聽力檢查，並捐贈300部元健專業助聽器，讓聽障者配載後「從無聲變有聲」。記者戴永華／攝影
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