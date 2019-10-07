影／沒貨輪運補台東離島恐斷油 業者縣府互推責任

2019-10-07 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



因承攬中油台東綠島及蘭嶼離島油料運捕的龍春號貨輪歲修，最快10月22日才能恢復營運，目前蘭嶼及綠島已實施限油措施，業者田貴寶表示，早在7月就準備購船作為離島運補，且行文建議縣府農業處修改富岡停泊規定，但縣府農業處都不同意，日後一旦兩離島發生油料斷缺，責任要由台東縣政府農業處承擔。

台東縣農業處副處長許家豪回應，富岡漁港的服務能量就是如此，能停幾艘船、噸位多大、吃水深度多少，規定大家都很清楚，就跟路邊停車格，大小都畫好，就是一般家用轎車的大小，民眾不能買台大巴士，反過頭來要政府把停車位畫大，這不合理嘛，離島斷油為什麼要縣府負責？

許家豪說，依據富岡漁港現有設施、船席數、航道水深等，交通部航港局規定客輪最大不能超過500公噸、貨輪400公噸，吃水深度都不能超過3公尺，業者卻想買一艘590公噸，吃水深2.9公尺的貨輪，再要求縣府配合修改規定，讓他的船可泊靠，這是不對的，萬一在港內發生擱淺意外，誰該負責，而且縣府也向中華民國輪船商業同業公會通報，洽請協助購買二手貨輪事宜，沒有不聞不問。

台東龍鴻航業公司董事長田貴寶說，公司原有巨龍號及龍春號兩艘貨輪，承攬中油台東綠島及蘭嶼離島油料運捕，其中巨龍號去年底在屏東佳洛水附近海岸擱淺毀損，只剩龍春號負責處理蘭、綠兩離島民生物資、瓦斯、汽柴油運補，但9月28日龍春號已開往高雄進行歲修至10月21日。

田貴寶說，去年底巨龍號擱淺後，除了在台灣，也到日本、韓國找替代船，好不容易找到國內一艘高雄籍浯洲匯豐號貨輪要出售，因應龍春號歲修，公司早在7月起就多次行文台東縣政府農業處及交通部航港局，爭取修改富岡漁港停泊規定，就連航港局都要縣府農業處審酌考量，但縣府農業處就是不同意。