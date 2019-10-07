東大門夜市頻傳火警 縣府將納火災險、加裝防火建材

2019-10-07 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



花蓮東大門夜市頻傳火警，安檢問題浮現。花蓮縣消防局表示，光是夜市原住民一條街上，就發生3起火警，安全蒙上一層陰影，火災頻傳原因可能是排油煙機遇高溫易燃燒。花蓮縣政府觀光處表示，未來縣府與攤商簽新合約，將會統一規定攤商強制納保火險，對於使用明火攤商需加裝防火隔離建材，提升夜市安全。

繼今年6月火災燒毀近40攤後，東大門夜市昨晚又發生火警，濃煙直竄天際，初步研判是排油煙機的油垢太多，遇高溫起火燃燒，這已經是近期內第3起火警。據攤商表示，疑似靜電除煙機排煙管阻塞過熱所致，第一時間各區主委及附近攤商，持攤位區配置40多具滅火器撲滅，5分鐘後消防車抵達用水柱降溫控制，現場雖有濃煙，但無明火，所幸事後清點並無人員傷亡。

觀光處長唐玉書表示，東大門夜市攤商是向縣府承租攤位，都有簽合約規範，未來簽新合約會加強防災規定，根據主委建議及共識，攤商須強制投保火災險，針對使用明火攤商，則需加裝防火隔離建材，避免波及其他攤位。

唐玉書說，東大門夜市是花蓮縣府設立的自主管理示範夜市，希望像活水一樣，規範市場機制，才能永續經營，攤商也屬自由競爭，若有長期不符規定的攤商，也會有淘汰機制。

衛生局副局長鍾美珠指出，夜市排油煙管已是稽核要點，油垢若很多就規定攤商清理，衛生局稽查後，若有重大缺失，會限期兩周內改善，第三周再派員無預警檢查，情節輕的則限一周內改善，排油煙管油垢部分要兩周，嚴重者會取消優良廠商資格。

原住民一條街主委吳國民表示，自從上次0603自強夜市發生火災，縣府除積極重建外，也持續要求各區攤商投保火災險，將與其他三區主委共同建議縣府，統一規範在契約裡規定強制納保火險，對於使用明火攤商需加裝防火隔離建材，並商請消防局協助安排各區消防演練及編組等措施，希望提高東大門攤商安全門檻，將意外災害降到最低。