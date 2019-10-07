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影／人美心善！她釣到不到20公分的小軟絲 說BYE BYE放回

2019-10-07 15:24聯合報 記者吳淑君╱即時報導

最近軟絲大咬，有軟絲爺爺之稱的基隆市潛水教練王銘祥，出船帶海釣，他要求釣到小軟絲不到20公分要放回，能接受再報名，不能接受不要來，他還PO了女釣客放生小軟絲，和牠說BYE BYE的畫面，讓人眼睛一亮，許多人按讚留言，誇這才是永續海洋。

王銘祥說，這是他自發性的要求，最近是軟絲的產卵期，整個海面都是軟絲，特別多，不曉得那來的，客人想釣，他都會勸導小軟絲統統放掉，不准抓，客人也很配合。

不夠大的軟絲丟回去，還能活，讓軟絲回去完成傳宗接代的任務後，再抓來吃，他在臉書po文同意這要求的再上他的船，講得很明白，他還帶尺出海。

海洋保育團體10年前在基隆望海巷海域用竹叢幫軟絲布置「產房」，成功吸引軟絲來交配產卵，但沿岸幼小軟絲族群卻不如預期，被稱為「軟絲爺爺」的保育人士王銘祥觀察發現，因為很多來不及長大的軟絲被釣走了，希望禁捕長度15公分以下軟絲，給牠們一條生路。

他這個呼籲政府沒人鳥他，他從自己做起，有些釣友也會響應，現在他帶海釣船出去，要求釣友釣到小於20公分的軟絲，統統放回大海。許多人按讚留言，誇這才是永續海洋。

基隆海岸在夏天原本就可看見像魩仔魚一樣的小軟絲，歷經10年復育，軟絲族群應該非常龐大了，但王銘祥說，因為有人猛釣小軟絲，近幾年常見20多公分「未成年」軟絲，似乎害怕來不及長大，急著交配，結果生下「空包蛋」，他希望立法禁釣小軟絲。

軟絲原本把卵產在柳珊瑚。圖／王銘祥提供
軟絲原本把卵產在柳珊瑚。圖／王銘祥提供
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女釣客釣到小於20公分軟絲，豪不考慮，放回大海。圖／王銘祥提供
女釣客釣到小於20公分軟絲，豪不考慮，放回大海。圖／王銘祥提供
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最近海上釣況不錯，王銘祥仍要求小於20公分軟絲要放回大海。圖／王銘祥提供
最近海上釣況不錯，王銘祥仍要求小於20公分軟絲要放回大海。圖／王銘祥提供
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最近海上釣況不錯，王銘祥仍要求小於20公分軟絲要放回大海。圖／王銘祥提供
最近海上釣況不錯，王銘祥仍要求小於20公分軟絲要放回大海。圖／王銘祥提供
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女釣客釣到小於20公分軟絲，豪不考慮，放回大海。圖／王銘祥提供
女釣客釣到小於20公分軟絲，豪不考慮，放回大海。圖／王銘祥提供
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保育人士在望海巷海域用竹欉做「產房」，吸引軟絲來產卵。圖。王銘祥提供
保育人士在望海巷海域用竹欉做「產房」，吸引軟絲來產卵。圖。王銘祥提供
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基隆海釣船放生

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