影／人美心善！她釣到不到20公分的小軟絲 說BYE BYE放回

2019-10-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



最近軟絲大咬，有軟絲爺爺之稱的基隆市潛水教練王銘祥，出船帶海釣，他要求釣到小軟絲不到20公分要放回，能接受再報名，不能接受不要來，他還PO了女釣客放生小軟絲，和牠說BYE BYE的畫面，讓人眼睛一亮，許多人按讚留言，誇這才是永續海洋。

王銘祥說，這是他自發性的要求，最近是軟絲的產卵期，整個海面都是軟絲，特別多，不曉得那來的，客人想釣，他都會勸導小軟絲統統放掉，不准抓，客人也很配合。

不夠大的軟絲丟回去，還能活，讓軟絲回去完成傳宗接代的任務後，再抓來吃，他在臉書po文同意這要求的再上他的船，講得很明白，他還帶尺出海。

海洋保育團體10年前在基隆望海巷海域用竹叢幫軟絲布置「產房」，成功吸引軟絲來交配產卵，但沿岸幼小軟絲族群卻不如預期，被稱為「軟絲爺爺」的保育人士王銘祥觀察發現，因為很多來不及長大的軟絲被釣走了，希望禁捕長度15公分以下軟絲，給牠們一條生路。

他這個呼籲政府沒人鳥他，他從自己做起，有些釣友也會響應，現在他帶海釣船出去，要求釣友釣到小於20公分的軟絲，統統放回大海。許多人按讚留言，誇這才是永續海洋。