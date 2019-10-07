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民眾擅闖球子山白燈塔 蔡適應：軍事區還未開放啦！

2019-10-07 12:52聯合報 記者吳淑君╱即時報導

第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂，後因基隆港附近的新瀨險礁爆破清除後，停用至今，因在軍方營區內，民眾無緣相見；去年5月會勘，市府計劃設置登山步道，要讓這座有半世紀歷史的燈塔，重新面世。最近有不少登山客進去，被民眾拍到PO臉書社區，一問，才知道這裡仍是軍事管制區，還沒開放，再擅闖會觸法。

有民眾在臉書「基隆人集團」PO文指出，爬山是好事，但軍事管制區不該進入就不要能硬闖，這還能說什麼？附近民眾也說，這裡阿兵哥會來巡，上面是軍區，一些登山客擅闖上去看燈塔，之前有聽說要開放，到底開放了沒？也沒下文，但如果還沒開放，應該公布或掛告示牌才對。該處用拒馬鐵絲圍起來，但旁邊已被走出一條小路，要進去並不難。

立委蔡適應說，這是他任內極力爭取開放的新景點，航港局已同意未來移撥給基隆市政府，基隆市政府正在編相關預算，未來整個施做完，會移給基隆市政府，現在仍未移撥，他請遊客在遠方靜靜看就好，不要擅闖。

據了解，侵入要塞可處5年以下有期徒刑，即便是過失誤闖也可處10個月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。為了一賞白色燈塔及美景觸法，實在是得不償失。

球子山燈塔在西元1956年設立，位在基隆市中山區西岸碼頭球子山頂，是第一座由台灣人自行設計、施工的燈塔，原本為白色方形混擬土燈塔，早年因位在軍事管制區內，因防衛需求漆成迷彩，西元1991年基隆港附近的新瀨險礁爆破清除後、暫停使用，結束了長達35年的任務，一直停用至今。

立委蔡適應辦理球子山燈塔修復會勘，協調各單位進行燈塔維護及步道整建事宜，去年4月交通部航港局完成球子山燈塔修復，恢復為原本白色的燈塔。蔡適應服務處5月與張錦煌議員服務處、施世明議員服務處，會同交通部航港局、國防部海軍司令部、基隆市政府說明後續規畫期程。

第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂。圖／...
第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂。圖／本報系資料照
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第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂。圖／...
第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂。圖／本報系資料照
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第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂，有不...
第一座由國人設計施工的基隆球子山燈塔，矗立在基隆市中山區西岸碼頭的球子山頂，有不少民眾擅闖。圖／翻攝臉書基隆人集團
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蔡適應

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