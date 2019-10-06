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影╱蔡英文做果凍花 新住民姐妹見總統雀躍高呼「當選」

2019-10-06 20:34聯合報 記者戴永華╱即時報導

蔡英文總統今天到宜蘭冬山鄉體驗做3D果凍花蛋糕，並與新愛佳協會的新住民互動，授課老師武芳草特地在蛋糕上寫「順利」、「連任」、「成功」，新住民姐妹高呼當選，支持蔡總統連任，氣氛熱絡。

現年28歲的武芳草是越南人，來台9年，她學習製作3D果凍花，認真投入，2016年在羅東開了首間「3D果中花店」，透明果凍內，以天然果色繪製出栩栩如生、色彩鮮艷的花朵，深受大家歡迎，也得到了澳洲菁英學院技術認證講師、高雄藝術文創大賽食品藝術執行長及果凍花評審長等殊榮。

「開心到晚上睡不著」，得知蔡總統要來，她特別製作一件名為「希望」的果凍花，長寬各100X60公分，果凍中是太陽花，感覺很陽光。武芳草說，嫁來台灣第一次有總統到家中做客，非常興奮，感謝小英總統對新住民的照顧，為新住民子女舉辦許多活動，幫助孩子們學習母語、文化交流等，讓孩子們就算是身在台灣，也可以了解自己母親的國家文化。雖然自己的家鄉距離台灣2000公里，但「孩子在哪裡，家就在哪裡」，感謝蔡總統讓新住民姊妹在台灣也能感受家的溫暖。

新愛佳協會理事長徐慧諭說，宜蘭有6千多名新住民，新住民姊妹是推動台灣進步很重要的力量，未來會繼續幫助新住民姊妹在宜蘭安居樂業，並以民間的力量協助蔡總統，讓台灣成為新住民最有愛、溫暖的家。

陳歐珀表示，蔡英文總統上任後積極推動「新南向政策」，成功讓台灣與東南亞各個國家建立更深厚、更多元的關係。在立法院也積極配合蔡總統在三大面向保障新住民權益，如保障新住民得到更平等的社會福利待遇、研議放寬新住民的學歷採認及讓新台灣之子能學習自己母親的母語等，未來會持續努力，讓每一位新住民都能有更美好生活。

蔡英文跟著學做蓮花造型的果凍花，武芳草說代表「連任」。蔡英文表示，新住民姊妹對台灣的文化、生活等各層面，都有非常重要的貢獻。也希望新台灣之子不僅會說中文，也能說母語，讓台灣與新住民的家鄉相互交流，透過現場的各位姊妹與下一代子女，與新南向國家有更好的交流。

蔡英文總統到宜蘭，越南新住民武芳草特別製作一個全國最大的太陽花果凍花，象徵「希望...
蔡英文總統到宜蘭，越南新住民武芳草特別製作一個全國最大的太陽花果凍花，象徵「希望」滿滿。記者戴永華/攝影
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蔡英文總統到宜蘭跟著武芳草學做果凍花，新住民姐妹見總統雀躍高呼「當選」。記者戴永...
蔡英文總統到宜蘭跟著武芳草學做果凍花，新住民姐妹見總統雀躍高呼「當選」。記者戴永華/攝影
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蔡英文總統到宜蘭跟著武芳草學做果凍花，新住民姐妹見總統雀躍高呼「當選」。記者戴永...
蔡英文總統到宜蘭跟著武芳草學做果凍花，新住民姐妹見總統雀躍高呼「當選」。記者戴永華/攝影
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