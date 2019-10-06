花蓮好客藝術村展原民畫作 記錄原民現代生活

2019-10-06 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮吉安鄉阿美族藝術家陳泓義於吉安好客藝術村辦理「億紅塵—陳泓義的邦查美學世界」畫展，即日起至10月底前展出超過30幅紀錄生活及文化創作。陳泓義表示，其中《快樂小公主》這幅作品表達，部落小朋友雖然穿著傳統服飾，卻選擇玩現代遊樂器材，顯示下一代的文化傳承需要教育。

陳泓義說，對自己而言，藝術就是一種紀錄的方式，因此畫風都以寫實為主，用畫筆將眼睛觀察的事物描繪出來，同時也能提醒世人原住民文化現況。

陳泓義其中一幅畫作《快樂小公主》，畫出3名穿著傳統服飾小女孩，正玩著現代遊樂設施，他感嘆，族裡的新生代無法體會傳統文化重要性，文化傳承是刻不容緩的事。

另一幅畫作《原舞之美》則是畫出豐年祭中，阿美族人穿著球鞋跳舞，陳泓義表示，以前族人赤腳跳舞，展現原住民文化與力道，在土地上寫下阿美族的故事。現在儘管部落青年跳舞，腳上卻多了球鞋，不再和土地親近。陳泓義說，隨著文明腳步愈來愈快速，原民精神卻逐漸消失。