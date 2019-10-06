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花蓮好客藝術村展原民畫作 記錄原民現代生活

2019-10-06 18:01聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮吉安阿美族藝術家陳泓義於吉安好客藝術村辦理「億紅塵—陳泓義的邦查美學世界」畫展，即日起至10月底前展出超過30幅紀錄生活及文化創作。陳泓義表示，其中《快樂小公主》這幅作品表達，部落小朋友雖然穿著傳統服飾，卻選擇玩現代遊樂器材，顯示下一代的文化傳承需要教育。

陳泓義說，對自己而言，藝術就是一種紀錄的方式，因此畫風都以寫實為主，用畫筆將眼睛觀察的事物描繪出來，同時也能提醒世人原住民文化現況。

陳泓義其中一幅畫作《快樂小公主》，畫出3名穿著傳統服飾小女孩，正玩著現代遊樂設施，他感嘆，族裡的新生代無法體會傳統文化重要性，文化傳承是刻不容緩的事。

另一幅畫作《原舞之美》則是畫出豐年祭中，阿美族人穿著球鞋跳舞，陳泓義表示，以前族人赤腳跳舞，展現原住民文化與力道，在土地上寫下阿美族的故事。現在儘管部落青年跳舞，腳上卻多了球鞋，不再和土地親近。陳泓義說，隨著文明腳步愈來愈快速，原民精神卻逐漸消失。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉內人口多元，好客藝術村是文化交融的大平台，秉持每月都有不同展覽的精神，呈現客家、閩南、原民等多元文化美學與藝術展演，邀請大家在休閒之餘，前來感受藝術氣息。

陳泓義其中一幅畫作《快樂小公主》，畫出3名穿著傳統服飾小女孩，正玩著現代遊樂設施...
陳泓義其中一幅畫作《快樂小公主》，畫出3名穿著傳統服飾小女孩，正玩著現代遊樂設施，顯示文化傳承是刻不容緩的事。記者王思慧／攝影
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花蓮阿美族藝術家陳泓義於吉安好客藝術村辦理「億紅塵—陳泓義的邦查美學世界」畫展，...
花蓮阿美族藝術家陳泓義於吉安好客藝術村辦理「億紅塵—陳泓義的邦查美學世界」畫展，即日起至10月底前展出超過30幅紀錄生活及文化創作。記者王思慧／攝影
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陳泓義畫作《原舞之美》則是畫出豐年祭中，阿美族人穿著球鞋跳舞，代表隨著文明腳步愈...
陳泓義畫作《原舞之美》則是畫出豐年祭中，阿美族人穿著球鞋跳舞，代表隨著文明腳步愈來愈快速，原民精神卻逐漸消失。記者王思慧／攝影
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花蓮阿美族藝術家陳泓義用畫筆將眼睛觀察的事物描繪出來，同時也能提醒世人原住民文化...
花蓮阿美族藝術家陳泓義用畫筆將眼睛觀察的事物描繪出來，同時也能提醒世人原住民文化現況。記者王思慧／攝影
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