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花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮將軍府與周邊7棟歷史建物為日治時期所建，年久失修，文化部補助1億4700萬元...
花蓮將軍府與周邊7棟歷史建物為日治時期所建，年久失修，文化部補助1億4700萬元修繕經費。記者王思慧／攝影
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花蓮縣知名景點將軍府與周邊7棟歷史建物為日治時期所建，年久失修，歷史建築保存岌岌可危。立委蕭美琴去年爭取文化部「再造歷史現場」計畫，補助1億4700萬元修繕經費，文化部次長李連權參加花東原創生活節時指出，歷經文史調查，整建工程已進入公告招標程序，近期即將開標。

花蓮美崙溪畔日式木造宿舍，為駐守花蓮的日本軍官住所，其中心位置的「將軍府」曾是花蓮地區最高軍事指揮官中村大佐的官邸，有別於其他採雙併式的木造宿舍，採用獨棟獨院設計，基座也較高，保存完整。

李連權在花東原創生活節開幕時說，花東具原創力，要在花蓮大港口及台東大都蘭成立「帶狀藝術聚落」，邀藝術家創作；針對花蓮市將軍府整修，文化部現已通過「再造歷史現場」專案計畫。

蕭美琴指出，將軍府曾經是花蓮地區最高軍事指揮官中村大佐的官邸，現為重要文化景點，建築群中更有一棟為縣定古蹟。由於日式木造建築構造經年累月，日漸損壞，當地居民與文史工作者擔憂再不修繕恐怕全毀。

蕭美琴全力爭取資源協助修復，多次在立法院質詢文化部長鄭麗君時，表達將軍府修復的急迫性，務必將重要文化資產盡速保存，獲部長允諾協助。

將軍府修繕案的過程歷時多年，蕭美琴感謝文化部基於保存歷史風貌及扶植文化產業的立場，積極協助專案進行，也肯定國防部前期積極配合，出資進行文史資料蒐集工作，成為計畫推動的重要史料基礎。歷經詳實的文史調查，整建工程已進入公告招標程序，近期即將開標。蕭美琴說，會持續關心，希望早日再現珍貴的歷史現場。

蕭美琴文化部歷史建築

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