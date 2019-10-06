3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



3年前，自來水公司去年要在基隆水源地興建倉庫，將暖暖綠色隧道前半段給毀了，引爆暖暖人怒火，大雨中種下2000棵樹「占領」倉庫預定地，當下水公司董事長郭俊銘到基隆道歉並宣布不蓋倉庫，當年帶頭抗爭的王醒之選上市議員，小樹也長大了，可以在樹下野餐、放空，成為居民舒壓好所在。

「好快喔，小樹長大了！」市議員暨左下角工作室負責人王醒之，第4年帶領大家重返希望森林，今天許多人攜老扶幼，帶塊野餐墊和輕食來野餐、放空，小樹大到可以遮陰，為民眾擋陽光，涼風吹來，很是愜意，可以這麼近的貼近自然，民眾很開心。

王醒之說，3年前種下這些小樹苗，看著樹苗長大，很感動，可以想像得到，5年後這裡會變成巨樹成林的樣子，且這邊會有很多豐富有趣的生態，去年就發現，因為樹苗長起來後，生態系慢慢形成，螢火蟲也回來了，非常舒服和愉快的地方，歡迎更多人來守護森林。

每年在希望森林舉辦活動，最重要的目的是拉近民眾與生態的距離，讓民眾感受森林的魔力，在大自然的羽翼下舒緩身心靈；當樹木成蔭時，更希望走入森林是一種習慣，帶著野餐墊就出發，好好享受森․呼․吸。