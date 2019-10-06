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來基隆看潮藝術拍網美照 還可以順遊無敵海景

2019-10-06 11:58聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆潮藝術：流，正在文化中心廣場、正濱漁港、阿根納造船廠3展區展出，市長林右昌昨天下午抽空前往，忍不住和海上美術館等藝術品拍網美照，市府趁勢推三旅遊路徑出「網美取鏡之旅」，「文藝青年之旅」，「無敵海景之旅」，走踏基隆看到不一樣的美。

「海上美術館」獲關注，市長林右昌5日下午抽空前往朝聖，忍不住跟藝術品拍了好幾張網美照，歡迎大家趁著假期，感受基隆獨特藝術氣息。

在策展人蘇瑤華導覽下，林市長和文化局長陳靜萍、觀光及城市行銷處長曾姿雯，昨天登上由漁船打造「海上美術館」，感受月球太空計畫-太空艙場景，並於〈沉浮〉藉VR裝置彷彿大船重生，林市長體驗航海面臨變化，另建議盼反應熱烈的作品留在基隆。

排隊等候登上「海上美術館」民眾，有來自桃園，台北，美國，林右昌向參觀遊客表達熱忱歡迎。

基隆市文化局推薦潮藝術順遊路線，「文藝青年之旅」推薦陽明海洋文化藝術館、基隆文化中心、市長官邸、正濱漁港、阿根納造船廠。

「網美取鏡之旅」，連結潮境公園、海科館、正濱漁港、阿根納造船廠、和平島公園。

「無敵海景之旅」，則推八斗子火車站、望幽谷、大坪海岸、正濱漁港、阿根納造船廠、基隆文化中心、海洋廣場。

三路線囊括歷史建築、藝文特展、海岸風光及網美拍照熱點，希望民眾來看潮藝術，順遊特色景點，探索更多基隆美。

文化局表示，今年十月是基隆藝文展覽月，在潮藝術展覽期間，文化中心第一陳列室、陽明海洋文化藝術館及市長官邸，同時展出基隆海洋歷史相關特展，歡迎民眾來一趟基隆藝文之旅，附近和平島公園及八斗子周邊，看無敵海景風光。

基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
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基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
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基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
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基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
基隆市長林右昌，和潮藝術展出的海上美術館等作品拍網美照。圖／基隆市文化局提供
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基隆美術館正濱漁港

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