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復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09聯合報 記者羅紹平╱即時報導

很多民國40至60年代出生的民眾，應該都還有深刻記憶，每年雙十節國慶日，國中小學一定會安排全校學生手拿國旗，參加地方政府舉辦或學校自辦的國慶遊行活動，普天同慶國家生日，台東鄉池上鄉今年國慶日就要復刻重現這樣的歡樂氣氛。

池上鄉長張堯城今天表示，他跟鄉裡一群四、五年級生閒聊「父母親生日要不要慶生？」大家異口同聲說：「要」；中華民國生日呢？這個議題讓大家想起學生時代手拿小國旗、國家元首肖像等上街遊行的往事。

張堯城說，他決定十月十日國慶日當天，集結池上鄉內各機關、社團及部落合計28支踩街遊行隊伍，當天下午4時，從中正路的池上夜市出發，繞行池上鄉中山、新生等主要道路，至大坡池舉辦國慶音樂晚會，營造池上鄉大團結的愛國氣氛。

池上鄉公所表示，參加踩街的鄉民或遊客前500名完成4枚踩街集章卡，即可獲池上鄉100元「夜市券」，可在晚上6時「大坡池音樂星空市集」消費，當晚集結池上在地餐飲業者、管弦樂團、部落歌舞表演及星空導覽等活動，讓參與踩街民眾有個充滿藝文饗宴的國慶晚會。

張堯城表示，池上鄉公所前廣場及鄉內重要路口已佈置國旗飄揚，營造普天同慶氣氛，踩街遊行隊伍有國旗隊、鼓號樂隊、歷任國家元首肖像及已故元首遺照隊伍、學生表演團隊、部落表演隊、復古燈籠及火把隊、復古牛車隊等28支隊伍，遊行途中鄉公所及池上市場兩處作定點表演，歡迎大家一起來當「愛國派」熱情參與，為中華民國慶生。

台東鄉池上鄉今年雙十國慶日，將舉辦復古國慶遊行活動。記者羅紹平／翻攝
台東鄉池上鄉今年雙十國慶日，將舉辦復古國慶遊行活動。記者羅紹平／翻攝
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