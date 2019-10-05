歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



鹽水溪橋為台南市交通要道，橫跨鹽水溪並連接台南市安南區及北區，由於橋齡逾40年，歷經3年施工交通黑暗期，今天終於全線開放通車。

台南市工務局指出，鹽水溪橋民國67年9月竣工至今橋齡已42年，為一併解決該處交通瓶頸及防洪排水能力不足問題，105年開工，歷經3年施工交通黑暗期，今天全線開放通車。

市長黃偉哲感謝立委葉宜津及陳亭妃協助，同時也表示這是宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事故發生後，全國第一座新建橋梁，已責成工務局未來配合公路總局一起為該新橋安全管理嚴格把關。

工務局表示，鹽水溪橋是台17甲線上連通安南區與北區的重要橋梁，原鹽水溪河道已符合治理計畫標準，但橋長及高程不足，需配合鹽水溪治理計畫改建，務局從民國99年起即向中央爭取，經立委葉宜津、陳亭妃等協助推動，並由交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處負責辦理，工程於105年8月順利開工，108年10月完工。