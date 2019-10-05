地方創生注入新生力 台東設計中心獲日本設計獎

2019-10-05 20:03 中央社 台東縣5日電



台灣第一個縣市等級的台東設計中心，榮獲日本60年歷史的Good DesignAward設計獎，為地方創生注入新生力，也成為台東縣政導入設計的示範城市。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，這次獲得的優良設計獎Good Design Award是由公益財團法人日本設計振興會主辦的「綜合性設計評價制度」，目的在於通過精選以各種形式展現的「好設計」，加以表彰，引導生活、產業乃至社會整體走向更富足的方向發展。

評審提到，「台東設計中心是一個城市資料庫，鼓勵各方人才進行實驗性的提案與交流，藉由微觀和宏觀記錄，以詮釋美麗的台東的存在，這真是令人著迷」。

得知台東設計中心獲獎消息，一手催生中心的前縣長黃健庭也在臉書PO文表示「深感與有榮焉，太開心了」。

縣長饒慶鈴也感謝黃健庭的遠見，期盼好的設計環境能帶領大家邁入更理想的城市生活。

台東設計中心去年8月正式開幕，台東縣政府將原舊旅客服務中心進行閒置空間改造，由專業團隊Plan B進駐第一年營運，中心串連在地外地的泛設計者加入這個場域，設計中心一直以來以「用設計為台東加分」為目標，從縣政府名片設計改造開始，透過各方的交流與提案，藉由每個人參與逐漸形塑台東城市品牌的魅力。

今年5月台東縣政在台北忠孝復興站的大廣告牆「好久不見，來台東找自己」的訴求，及最近的「來台東，找回你的野」超吸睛影片，得到好評，都是設計中心的作品。目前設計中心不但是設計師交流平台、吸引旅人駐足，更成為公務機關觀摩參訪熱點。