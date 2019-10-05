舊毛衣拆解織成產道 「織路」獲花蓮公共藝術票選第一

2019-10-05 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮文化局舉辦縣內公共藝術網路票選，結果出爐。太魯閣族藝術家林介文邀請32名原住民「織女」共同創作、展示在新城火車站的作品「織路」獲得第一名；同樣在新城站展出的陳彥君窯翻玻璃翻製的作品「太魯閣之美」榮獲第二名。

花蓮文化局舉辦「最愛—花蓮公共藝術票選活動」，由專家學者遴選出15件縣內公共藝術品，從8月底起展開一個月票選，共有上千人次參與。文化局今公布結果，林介文的「織路」、陳彥君的「太魯閣之美」分別以513和347票獲一、二名，在豐濱鄉石梯坪展出、由原民藝術家伊祐‧噶照以漂流木創作的「kahicera’an滙集在這裡」得到第三名。

第一名的「織路」，由太魯閣藝術家林介文將舊毛衣重新拆解成線球，與32名織女合作，以女性產道為概念編成，象徵生命的延續；陳彥君則是以窯燒翻製重現已故水墨畫家馬白水「太魯閣之美」畫作，組合72片窯燒玻璃，總長度約2727公分、總高度約為343公分。

兩件作品去年底同時獲得文化部「第6屆公共藝術獎」，這次再獲網友青睞，分獲花蓮縣公共藝術票選一、二名。