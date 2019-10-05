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林右昌陪長輩包水餃 基隆第4家公辦日照中心年底成立

2019-10-05 13:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起...
基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。圖／基隆市政府提供
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下周一重陽節基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。社會處指出，預計年底成立基隆市第四家公辦「小規模多機能服務」的日間照顧中心。

林右昌和長輩們一起玩積木拼圖，訓練手部肌肉。在老師指導下，市長和長者們包水餃，寒暄話家常，他分享小時候包水餃和生活趣事，讓同桌爺爺奶奶笑呵呵，坐在市長身旁92歲的藍奶奶比手稱讚，氣氛融洽。

林右昌表示，因應高齡化社會來臨，市府推動高功能性「小規模多機能服務」，結合日照中心、居家服務與夜宿三合一，為失能、失智長輩提供多元照護服務，落實在地老化。

社會處指出，基隆目前不管是日照中心或小規機服務單位服務，皆處於「滿額狀態」。為滿足失能失智家庭的需求，在有限的資源與公私協力下，衛生福利部基隆醫院預計於年底成立日間照顧中心，該中心位處田寮河景第一排，有極佳視野及明亮光線，1樓為社區復健中心，2樓為日間照顧中心，屬於綜合式社區式服務，讓長輩在舒適的環境受到完善的照顧，這也將是基隆市第四家公辦「小規模多機能服務」的日間照顧中心。

截至九月底，基隆市年滿65歲以上長者有5萬9928人，占全市人口數16.23%，根據國健署推估，基隆失能老人7610人，失智人口1999位，又領有失智症診斷證明長輩848人。社會處提醒，如有生活照顧需求家庭，可撥打免付費1966長照專線，專業照管專員評估，快速整合資源服務到家。

基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起...
基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天由社會處長吳挺鋒陪同，前往基隆第一日照中心向長者賀節致意，一起動手包水餃分享手作美味。圖／基隆市政府提供
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基隆林右昌重陽節

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