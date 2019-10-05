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4.2億元打造新箭瑛大橋 合十造型紀念涉水罹難師

2019-10-05 11:17聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣鳳林鎮各界今辦追思會，紀念42年前殉難的張箭及鄧玉瑛。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮各界今辦追思會，紀念42年前殉難的張箭及鄧玉瑛。記者王燕華／攝影
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花蓮縣鳳林鎮山興國小老師張箭與鄧玉瑛，42年前颱風來襲時冒險涉溪到校上課，途中不幸被大水沖走溺斃，兩人的犧牲促成花蓮溪第一座水泥橋箭瑛大橋。因大橋老舊，縣府今年動工打造第二代大橋，鄧玉瑛的胞兄、縣府前建設處長鄧明星今在追思會獻上照片，告訴妹妹這個好消息。

「對妹妹總算有個交代了」，已從公職退休的鄧明星說，以前花蓮溪沿線沒有水泥橋，只能冒險走竹搭便橋，妹妹的犧牲給地方一條安全回家的路，從這個角度來看，犧牲是值得的。

他說，任內就極力爭取經費重建新橋，獲前任縣長傅崐萁支持，現任縣長徐榛蔚擔任立委時也緊盯此事，在他卸任後終於獲得經費動工，能為妹妹和地方爭取到新橋，造福鄉里，是他公務生涯最感安慰的事。

張箭逝世後，遺孀蔡清妹獨自拉拔3名子女長大，老大、老二都任軍職，小女兒和父親一樣奉獻教育。蔡清妹今說，42年過去，感謝鳳林人沒有忘記，年年追思。

民國66年10月6日，張箭、鄧玉瑛要到校上課，因黛娜颱風過境大水沖毀連接山興里與鳳林鎮的竹搭便橋，兩人冒險涉溪，遭大水沖散，不幸殉職，此事被拍成電影，時任行政院長蔣經國下令興建鋼筋水泥橋梁，取名箭瑛大橋。

鳳林鎮公所今天上午在箭瑛紀念公園舉辦42周年追思會，鎮長蕭文龍、殉難師遺族、地方各界及林榮國小師生到場悼念。

蕭文龍說，每年舉辦追思會，提醒年輕一代別忘兩師的犧牲奉獻。施工中的新橋將此英勇事蹟融入，設計成「雙手合十祈禱」造型。

退休校長戴國健帶來翻拍自「詹德文校長教學回憶錄」一書的黑白老照片，是當年箭瑛大橋未建時，在地人必須冒險走竹搭便橋的畫面。

因第一代箭瑛大橋橋齡逾40年，且橋長、寬度都不足。縣府爭取經費在舊橋旁新建新一代箭瑛大橋，今年2月動工，總經費4億2700萬元，是一座雙塔造型脊背橋，塔高23公尺，橋長960公尺、寬9公尺，預計後年中完工。

退休校長戴國健在追思會上帶來翻拍的老照片，是當年蘆蓮溪沿線僅有竹搭便橋的畫面。記...
退休校長戴國健在追思會上帶來翻拍的老照片，是當年蘆蓮溪沿線僅有竹搭便橋的畫面。記者王燕華／攝影
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殉難師鄧玉瑛的哥哥鄧明星，在妹妹紀念塑像前獻上新橋照片。記者王燕華／攝影
殉難師鄧玉瑛的哥哥鄧明星，在妹妹紀念塑像前獻上新橋照片。記者王燕華／攝影
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因張箭、鄧玉瑛兩師的犧牲，花蓮溪有了第一座水泥大橋「箭瑛大橋」，但橋齡逾40年已...
因張箭、鄧玉瑛兩師的犧牲，花蓮溪有了第一座水泥大橋「箭瑛大橋」，但橋齡逾40年已經老舊。記者王燕華／攝影
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新的箭瑛大橋正施工中，預計後年中完成。記者王燕華／攝影
新的箭瑛大橋正施工中，預計後年中完成。記者王燕華／攝影
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殉難師鄧玉瑛的哥哥鄧明星（左）及張箭遺孀蔡清妹，在兩師紀念塑像前獻上新橋照片。記...
殉難師鄧玉瑛的哥哥鄧明星（左）及張箭遺孀蔡清妹，在兩師紀念塑像前獻上新橋照片。記者王燕華／攝影
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殉難師張箭遺孀蔡清妹（右2）與家屬，今到張箭紀念塑像前追思。記者王燕華／攝影
殉難師張箭遺孀蔡清妹（右2）與家屬，今到張箭紀念塑像前追思。記者王燕華／攝影
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