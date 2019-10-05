一般的瀑布垂直瀉 暖東峽谷水流像在溜滑梯

2019-10-05 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



台灣絕大多數的瀑布景點，水流都是呈90度直角傾瀉而下，但基隆市暖東峽谷的瀑布不一樣，山上雨水匯集後，會順著傾斜的岩壁往下流，稱為「滑瀑」。

暖東峽谷是基隆老牌的風景區，位在基隆市暖暖區東勢坑台2丙線指標6K處。東勢坑溪上游是全台年雨量最高的火燒寮，溪水終年不絕，溪流切割出峽谷地貌範圍不大，但因山勢落差明顯，景觀壯闊。

暖東峽谷風景區以前要收清潔費和停車費，現在完全免費，開放自由參觀。峽谷溪流兩側都有步道，沿峭壁而行，可欣賞山勢及植物；順著溪岸步道前進，則有小橋流水，各有千秋。

暖東峽谷步道分成藍色、黃色和紅色3條路線，藍線步道全1113公尺，有部分階梯，一般人都可行走，終點就是滑瀑。

暖東峽谷的滑瀑由堅硬石英砂岩、頁岩或薄層砂岩與頁岩組成，地質學屬於木山層，呈現南高北低方向傾斜。易碎的頁岩層經雨水沖刷侵蝕崩解滑落後，露出砂岩表面，就是滑瀑的水道。

體力好一點的遊客也可以考慮挑戰黃、紅線步道。黃線高低落差大，紅線有些地方更需藉繩索輔助通行，行動不便人士不宜行走。只是不管那一條路線，因為峽谷步道因林蔭茂密，日照較少，雨後濕滑，行走要小心。