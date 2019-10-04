點亮南迴醫療 獲模範公僕

2019-10-04 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／台東縣報導



台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡（右），深知南迴段醫療資源不足的窘境，10年前推動「南迴醫療救護中心」，經縣府遴薦獲今年度全國模範公務人員。 圖／台東縣政府提供 分享 facebook

台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，11年來每天花2小時車程，從台東市區往返大武看診，深刻體認南迴段醫療資源的窘境，10年前推動「南迴醫療救護中心」，專門處理緊急傷患和急病患者，經縣府推薦獲今年度全國模範公務人員，他謙稱：「只是為地方做件有幫助的事，不敢當！」

盧克凡的父親是阿美族，母親是排灣族，但醫生不是他的夢想，小時候看了劉德華主演的電影「法內情」，立志成為律師，但任職教師的母親罹患子宮頸癌過世，曾是大武鄉第一個排灣族醫師的舅舅，因上課時被手術刀劃傷破傷風過世，讓他開始有學醫助人的心願，考取高雄醫學院；5年前一次運動後突然倒下，緊急送醫撿回一命，心臟裝了ICD（植入式心律去顫器），他常笑說自己是「鋼鐵醫師」。

盧克凡畢業退伍後，到門諾、童綜合醫院及台中榮總服務，民國97年回台東，先到最南端達仁衛生所服務1年，隔年到大武衛生所服務至今，最了解台9線南迴段醫療資源窘境，發生緊急事故病患，常因人手及設備不足回天乏術，於是推動「南迴醫療救護中心」，堅持要有個全天的急診室待命。

縣府人事處表示，盧克凡堅定偏鄉醫療不能落後的信念，擔任大武鄉衛生所醫師職務後，催生「南迴醫療救護中心」，提高偏鄉的醫療照護品質，另結合桃園醫院協助影像判讀，南迴居民照超音波不必遠離家園，即享有雲端高科技服務，還邀高雄醫學院牙醫校友會到衛生所門診，增加牙科就診的方便性。

縣長饒慶鈴說，盧克凡勇於接受挑戰，積極爭取偏鄉醫療資源的精神，是公務員的典範。