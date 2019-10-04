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給毛小孩自由活動空間 花蓮縣議員爭取設寵物活動專區

2019-10-04 15:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府建設處長鄧子榆（左）簡報寵物活動專區場地盤點情況。記者王燕華／攝影
花蓮縣府建設處長鄧子榆（左）簡報寵物活動專區場地盤點情況。記者王燕華／攝影
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花蓮愛狗人士估計，縣內寵物犬約4萬隻，卻無一處可讓狗兒無須繫繩，盡情奔跑的活動專區。縣議員張美慧今邀縣府相關局處、動保團體召開專案會議，要求縣府帶頭設置示範點，並編列經費獎勵各鄉鎮公所跟進，營造友善動物城市。

張美慧說，今年4月接獲飼主陳情後，在縣議會定期會、臨時會都提出寵物公園想法，也曾與縣府會勘場地，但無下文。為此今天召開專案會議，與議員黃振富、莊枝財等人，邀請台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治、花蓮縣動物權益促進會創會理事長朱正一等人，與縣府建設處、農業處、環保局討論，爭取設置寵物活動專區。

王唯治說，全台有35座寵物公園，集中在六都，以新北市17座為最多，宜花東3縣市都沒有。花蓮縣寵物犬約4萬隻，確實需要一座寵物公園。

朱正一認為，寵物公園目的是讓寵物不用繫繩，可以盡情奔跑，回到最原始的環境。規畫時要考量停車空間，另外安全很重要，園區內人車和寵物須分離，犬隻則依體型大小分類。愛狗人士梁國榮期盼花蓮有個讓寵物自由活動的空間，「現在都講人權，也希望給牠狗權」。

出席的縣府建設處長鄧子榆、環保局副局長饒瑞玲都是愛狗人士，對於打造寵物活動專區樂見其成。鄧子榆說，已在花蓮市區盤點出8處用地，其中7處為花蓮市公所轄管，將會同市公所等相關單位研議，提出經費、硬體的規畫報告。

縣議員黃振富建議，除了縣府帶頭示範，也可編列預算獎補助鄉鎮市公所設置寵物活動專區。會中決議由縣府編列經費設置寵物活動專區示範點，並鼓勵鄉鎮市公所跟進。

「花蓮要成為友善城市，動物保護不能漏掉」張美慧表示，寵物活動專區應以寵物為主，人為輔，不僅在地民眾可以使用，外地遊客、飼主，也可以來此地，成為一個打卡觀光旅遊亮點，除此之外，還是生命、環境教育、飼主交流場所，更能結合寵物商機。

花蓮縣議員張美慧（左2）今邀縣議員黃振富（右）、莊枝財（左）與台灣動物保護行政監...
花蓮縣議員張美慧（左2）今邀縣議員黃振富（右）、莊枝財（左）與台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治，討論設置寵物活動專區。記者王燕華／攝影
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愛狗人士希望有個寵物專屬空間，讓狗兒盡情奔跑。圖／讀者提供
愛狗人士希望有個寵物專屬空間，讓狗兒盡情奔跑。圖／讀者提供
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花蓮縣動物權益促進會創會理事長朱正一盼花蓮有個讓寵物不需繫繩，也能自由活動的空間...
花蓮縣動物權益促進會創會理事長朱正一盼花蓮有個讓寵物不需繫繩，也能自由活動的空間。記者王燕華／攝影
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寵物張美慧

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