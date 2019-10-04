給毛小孩自由活動空間 花蓮縣議員爭取設寵物活動專區

2019-10-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府建設處長鄧子榆（左）簡報寵物活動專區場地盤點情況。記者王燕華／攝影 分享 facebook 花蓮愛狗人士估計，縣內寵物犬約4萬隻，卻無一處可讓狗兒無須繫繩，盡情奔跑的活動專區。縣議員張美慧今邀縣府相關局處、動保團體召開專案會議，要求縣府帶頭設置示範點，並編列經費獎勵各鄉鎮公所跟進，營造友善動物城市。

張美慧說，今年4月接獲飼主陳情後，在縣議會定期會、臨時會都提出寵物公園想法，也曾與縣府會勘場地，但無下文。為此今天召開專案會議，與議員黃振富、莊枝財等人，邀請台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治、花蓮縣動物權益促進會創會理事長朱正一等人，與縣府建設處、農業處、環保局討論，爭取設置寵物活動專區。

王唯治說，全台有35座寵物公園，集中在六都，以新北市17座為最多，宜花東3縣市都沒有。花蓮縣寵物犬約4萬隻，確實需要一座寵物公園。

朱正一認為，寵物公園目的是讓寵物不用繫繩，可以盡情奔跑，回到最原始的環境。規畫時要考量停車空間，另外安全很重要，園區內人車和寵物須分離，犬隻則依體型大小分類。愛狗人士梁國榮期盼花蓮有個讓寵物自由活動的空間，「現在都講人權，也希望給牠狗權」。

出席的縣府建設處長鄧子榆、環保局副局長饒瑞玲都是愛狗人士，對於打造寵物活動專區樂見其成。鄧子榆說，已在花蓮市區盤點出8處用地，其中7處為花蓮市公所轄管，將會同市公所等相關單位研議，提出經費、硬體的規畫報告。

縣議員黃振富建議，除了縣府帶頭示範，也可編列預算獎補助鄉鎮市公所設置寵物活動專區。會中決議由縣府編列經費設置寵物活動專區示範點，並鼓勵鄉鎮市公所跟進。