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巴士結合自行車 漫遊東海岸花東縱谷

2019-10-03 17:14中央社 台東縣3日電

參與民眾可享受花東縱谷山海間稻田美景。圖／花東縱管處提供
參與民眾可享受花東縱谷山海間稻田美景。圖／花東縱管處提供
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配合2019台灣自行車節、小鎮漫遊年觀光主題，台東縣政府規劃「轉運到成功、確幸在池上、我在長濱與金剛共舞」漫遊台東活動，精選東海岸和花東縱谷遊程，以巴士結合自行車探索秘境。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，進入秋高氣爽的季節，縱谷稻浪轉黃、紅藜變紅，搭配全台最純淨的空氣，正是旅行台東最好時機。推出巴士結合自行車漫遊台東活動，即日起至10月31日止，優惠價每人最低只要新台幣850元，刷國民旅遊卡加送精美小禮品。

「轉運到成功」的海濱之旅，民眾可搭乘台灣好行海岸線，抵成功鎮後騎乘自行車從海濱公園出發向北而行，到達三仙台。三仙台為火山噴發而出的離岸島，島上奇石分布，並且散布著海蝕溝、壼穴、海蝕柱、海蝕凹壁等海蝕景觀。

「確幸在池上」安排農夫鮮體驗─紅龍果園DIY，騎乘自行車徜徉池上伯朗大道，最後參觀大坡國小地震儀。「我在長濱與金剛共舞」安排都歷阿美民俗文化村欣賞原民歌舞力與美，到長濱鄉忠勇社區金剛大道騎乘自行車，看海天一色美景。

台東縣政府交觀處表示，分別規劃1、2、3天不同遊程，以大眾交通工具，如普悠瑪市區公車、台灣好行、就是愛池稻等搭配自行車道、慢食店家及特色伴手禮等，歡迎民眾到台東漫遊。

自行車台東巴士

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