花蓮港區四座橋正常使用 今年編列60萬體檢

2019-10-03 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌事故，外界檢視全台港區橋梁安全。花蓮港務分公司負責管理4座橋，其中3座在2014年完成檢測修繕。花蓮港務分公司工程處長鍾權宏表示，今年已編列60萬元經費為橋梁總體檢，目前使用均正常，明年後續修繕預算有3500萬元。

由花蓮港務分公司轄管4座橋梁，包括2018年完工的花蓮景觀橋，及1989年完工的花蓮港#24高架橋、#22高架橋及#20高架橋，除景觀橋，3座橋在2013年6月19日檢測、2014年8月28日完成修繕，項目有目視檢測現場勘查、混凝土鑽心取樣與抗壓強度試驗、鋼筋探測、中性化試驗、氯離子檢測、重錘（10公斤以上）沖刷量測、裂縫深度檢測。

花蓮港務分公司工程處長鍾權宏說，24、22、20號橋為預力混凝土橋，其中22號橋平均一天砂石車等重車進出1000趟次，20號橋則因海岸路通行後封閉暫停使用，目前使用及橋梁狀況均正常。

鍾權宏表示，24、22、20等3座橋已在2014年完成檢測及修繕，今年檢測預算也編列經費60萬元，預計在12月底完成檢測作業，明年將依報告結果編列預算，辦理後續補強及修繕，包括橋梁目視檢測、構建局部破壞檢測、構建非破壞檢測、結構安全評估及維修跟補強建議等作業。