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基隆1周遭偷排2次油汙 里民難忍惡臭環局追禍首

2019-10-03 08:26聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡臭難聞，昨天再次發生，讓文安里臭到不行，文安里長李隆進說，有人臭到頭暈受不了，批環保局動作慢吞吞，用攔油索圍住，讓惡臭更集中，立委參人宋瑋莉要求速追偷排不肖業者嚴懲。環保局今天說明表示，昨天獲報立即從上游一路追查，研判有人偷排，已採樣化驗油汙成分。

昨天下午2日下午3點多，南榮河靠近西定河處，飄出陣陣刺鼻油臭味，附近居民聞到後，感到身體不適想吐，並通報里長處理。文安里長李隆進說，油汙上周也出現過一次，昨天下午又有一次，里民電話都打爆了，很多人頭暈，臭到受不了，環保局動作慢吞吞，通知後很久才來，目前只用攔油索圍住，但這樣臭味反而集中，臭味濃烈讓里民更臭到不行。

國民黨立委提名人議員宋瑋莉獲報到場處理，她說，昨天下午河川飄出陣陣刺鼻油味，附近居民通報里長，並向宋瑋莉辦公室陳情，她立即通知環保局長，後放置攔油索，但至晚間11時里長電話接不斷，該河口仍然散發刺鼻味道，呼籲相關單位應該立即處理，安排稽查隊檢測問題所在，以維護民眾健康為首要，居住正義為第一優先。希望趕快查出禍首懲處，不要再排放汙染源。

環保局長賴煥紘說，一般若是重油、輕油如柴油、98、95、92等，攔油索會馬上就吸起來，但昨天布設欄油索都不易吸除，初步排除輕油。昨天採樣，已請中油化驗。獲報即立即積極處理，並非慢吞吞，因此馬上去上游沿河流追查，目前研判是有業者偷倒，將盡速查明開罰，環保局十分重視，目前積極追查中。

基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡...
基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡臭難聞。圖／議員宋瑋莉提供
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基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡...
基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡臭難聞。圖／議員宋瑋莉提供
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基隆市南榮河靠近西定河處，最近1周內接連發生2起偷排油汙事件，河面布滿油汙，且惡臭難聞。圖／議員宋瑋莉提供
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宋瑋莉中油居住正義

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