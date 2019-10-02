大班幼兒劇場初體驗 看公主喬裝拯救魔龍學習友善平權

2019-10-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市政府今天安排600多名大班幼兒到文化中心演藝廳，欣賞「蘋果劇團」演出。今年兒童劇主題融入「文化平權」議題，希望讓幼兒透過戲劇學習尊重與包容不同族群文化，達到友善平權理想。

今年是市府第4年舉辦大班幼兒觀賞劇團表演活動，文化局今年與光隆家商幼保科合作，安排全市86所公私立幼兒園共2800名兒童，連3天分批到演藝廳欣賞演出。

基隆市長林右昌今天到場致詞時說，過去4年多除邀請小朋友到演藝廳看劇，也積極推動藝術下鄉工程，爭取紙風車等知名表演團體到社區或學校演出，讓沒有時間到演藝廳的家長跟小朋友也有機會親近藝術。

教育處指出，今年兒童劇主題融入「文化平權」議題，讓幼兒透過淺顯易懂的戲劇內容，學習尊重與包容不同族群文化。

蘋果劇團今天演出「抓龍特攻隊」，劇情描述勇士們為了尋找村民口中可怕的吃人魔龍，組成了抓龍特攻隊。公主礙於身分及性別無法成為特攻隊的一員，於是靠著喬裝打扮才有辦法加入，並展現出不凡身手。尋找魔龍過程中，大家才發現其實魔龍根本不吃人，牠只是受到驚嚇的小寶寶龍。