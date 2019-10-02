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花蓮新設121座智慧及虛擬站牌 明年整合4客運路線

2019-10-02 15:24聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

為打造花蓮智慧觀光友善城市，花蓮縣政府配合經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助」計畫，設置15座智慧站牌、106支虛擬站牌及15家飯店站點，即日起正式上路，有中文、英文、日文及韓文版本，提供旅客乘車及觀光資訊，預計整合明年新增4條客運新路線，讓蘇花改通車後的交通更順暢。

花蓮縣政府與中華電信推動智慧公車觀光站牌，結合太陽能供電系統及台電表箱，可隨時切換供電模式，環保又省電，在站牌底部還有QR Code供民眾掃描，輕鬆得知公車移動定位。這15座站點包括花蓮旅遊服務中心、電影院、商校街、郵政總局、明義國小、遠東百貨、創意文化園區、中華路、東大門及新城車站等。

花蓮縣府觀光處交通科長張筱雲指出，未設置智慧站牌地點，也已設立106支虛擬站牌，讓民眾掃描QR Code了解公車位置；在明年3月底前上路的4條客運新路線，未來上下乘車點若在智慧站牌周邊，也將整合納入。

為因應蘇花改通車後運能，預定增設「花蓮火車站─羅東轉運站」、「飯店接駁線」、「慈濟科技大學─東大門夜市」及「花蓮火車站─慈濟科技大學」等4條客運新路線，目前有統聯、首都與台北客運等3家業者提出申請，規畫為聯營方式。

花蓮縣長徐榛蔚表示，透過智慧聯網科技整合應用服務系統，提升花蓮交通及觀光品質，讓旅客體驗智慧便利觀光，並可接收商家優惠資訊推播。

花蓮縣府觀光處指出，民眾只要搭乘太魯閣客運，在指定公車內、智慧站牌、虛擬站牌及飯店站點等地，尋找QR Code進行掃描加入，就可獲得商家消費優惠及大獎3重抽機會。

智慧站牌有繁體中文、簡體中文、日文、韓文及英文語言版本，方便遊客查看。記者王思慧...
智慧站牌有繁體中文、簡體中文、日文、韓文及英文語言版本，方便遊客查看。記者王思慧／攝影
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花蓮15座智慧站牌、106支虛擬站牌及15家飯店站點，即起正式上路。記者王思慧／...
花蓮15座智慧站牌、106支虛擬站牌及15家飯店站點，即起正式上路。記者王思慧／攝影
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智慧站牌讓遊客在花蓮觀光更順利，預計整合明年新增4條客運新路線。 記者王思慧／攝...
智慧站牌讓遊客在花蓮觀光更順利，預計整合明年新增4條客運新路線。 記者王思慧／攝影
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