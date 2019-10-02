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基隆暖江橋像蹺蹺板？ 民眾憂重演南方澳跨港大橋悲劇

2019-10-02 11:37聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市暖江橋當重車通過時，橋身會明顯上下搖晃，當地民眾一直很擔心，得知南方澳跨港大橋驚傳斷裂更加憂心。市議員連恩典、林旻勳今天上午邀工務處人員勘查，得知市府未監測暖江橋震盪幅度，不知是否超過設計值，要求監測並提出數據，民眾才能安心。

跨越基隆河的暖江橋是連接暖暖、過港地區主要橋梁，往來人車眾多。連恩典說，暖江車常有重車通行，民眾在橋上停等紅燈時，當重車駛過，都可明顯感到車身震動。在議會對此提出質詢，工務處保證沒問題，但民眾難以相信，要求提出更多數據證明。

林旻勳指出，一天有上百輛砂石車通過暖江橋，暖江橋搖晃像是蹺蹺板，民眾本來就很擔心安全性。南方澳跨港大橋昨天斷裂，不斷接到許多民眾反映內心憂慮，工務處應該提出限重、耐震檢測相關資訊釋疑。

公務處人員說，暖江橋設計載重單向159.04公噸，雙向318.08公噸，足以承載現行車流量。公路橋梁震幅設計規範最大7公分，暖江橋設計值為5.508公分，低於最大設計規範。工務處每年都會發包檢測基隆河各座橋梁安全，維護人車安全。

連恩典和林旻勳詢問暖江橋實際震幅為多少？工務處人員表示，檢測作業並未做監測震幅，所以沒有數據。連、林認為這種說法難以服眾，要求公務處提出數據。

基隆市暖江橋重車通過時會明顯搖晃，民眾擔心出狀況，市議員連恩典、林旻勳今邀工務處...
基隆市暖江橋重車通過時會明顯搖晃，民眾擔心出狀況，市議員連恩典、林旻勳今邀工務處人員前往勘查。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市暖江橋重車通過時會明顯搖晃，民眾擔心出狀況，市議員連恩典、林旻勳今邀工務處...
基隆市暖江橋重車通過時會明顯搖晃，民眾擔心出狀況，市議員連恩典、林旻勳今邀工務處人員前往勘查。記者邱瑞杰／攝影
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