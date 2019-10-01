增加防滑係數 花蓮市設四座行人穿越道

2019-10-01 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所為提升道路品質，在中原國小後門的中順街做4個行人穿越道工程，以綠底白線為主，不但是花蓮地區首次施作，更採取彩色排水防滑路面塗料，防滑係數標準（BPN）從45BPN提升為83BPN，目前暫作示範點，希望透過防滑系數提升，保障用路人的安全。

花蓮市公所投入經費971萬元進行中順街道路改善工程，改善周邊人行道、路燈與防滑人孔蓋，並另闢四處提高防滑係數的行人穿越道，分別設置在中順街與德安一街、中正路口交界處及中原國小後門。

花蓮市長魏嘉賢今天前往中順街中原國小後門處，現勘施做完成的道路改善工程，現場由創源技術顧問有限公司派員說明施工現況，該公司表示，位於中順街與德安一街口以及中原國小後門處的行人穿越線，以綠底白線為主，相當醒目明顯，且採取彩色排水防滑路面塗料，遇雨時較不易滑倒。

防滑塗料與一般常用的傳統熱熔標線不同，傳統熱熔標線面臨高溫時易變形，而防滑塗料在高溫100度以下都不會變形，且磨耗性高，圖樣可客製化，施做完畢40分鐘後即可通行，其材質為耐磨骨材和甲基丙烯酸聚合物等物質組合而成，環保無毒。

魏嘉賢指出，行人穿越道白、綠相間配色，防滑效果也比一般柏油路更好，選在國小學童接送區施作，盼能提升家長及孩童行的安全。