花蓮橋樑評鑑尚可 縣府：總修繕費用超過6千萬元

2019-10-01 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋今突崩塌，讓各界關注橋樑安全問題，根據交通部今年橋梁評鑑，花蓮縣列為「尚可」。花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，縣府轄管橋梁共634座，106年度建議改善橋梁共計270座橋樑，約佔4成，國福橋、花蓮市3號橋及尚志橋皆因0206地震，現正進行修繕工程，總修繕費用超過新台幣6千萬。

鄧子榆指出，花蓮天災頻率相對較高，縣府每年編列超過2千萬預算，每2年就定期檢查轄內橋梁，一年平均能修繕至少17座橋梁，近10年未發生橋梁斷裂；去年0206地震後，針對震央花蓮市區檢驗，新增七星潭大橋、尚志橋等7座橋梁須補強。

另外，花蓮大橋因橋梁高度不足、加上地震造成橋梁局部位移受損，公路總局正進行改建計畫。公路總局花蓮工務段長陳景揚指出，計畫要加高、加寬橋面，預計目標今年底發包，民國112年完工啟用，總經費14億元。

陳景揚表示，因花蓮大橋地處「嶺頂斷層」，又接近出海口，淤泥堆積嚴重，因此採用韌性較佳的鋼箱型橋梁，並以混泥土橋設計，配合河川局路堤疏濬期程進行，提高橋梁安全性。

花蓮市紅色的單叉式單拱鋼造的「菁華橋」橫跨於美崙溪上，是觀光地標之一，與今天南方澳跨港大橋結構類似。但因年久失修，鋼構多處有鏽蝕及護欄毀損狀況，為確保民眾行的安全，花蓮市公所今前往精華橋現場勘查橋體結構，未來也將積極向中央爭取菁華橋景觀改善工程經費。