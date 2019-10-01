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中油基隆碇內加油整修今重開 年底提供洗車服務

2019-10-01 13:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖區源遠路碇內加油站，去年12月進行輸油管線汰換及站屋整修，原編列2440萬元，但站體下方挖掘到堅硬的岩盤，因須變更設計追加預算至3000萬元，延至9月底才完工。今天上午10時加油站重新復業，居民都稱便，中油表示，年底將再提供洗車服務。

市議員林旻勳說，加油站今天上午10時開始加油，對地方而言是好消息，居民不用再到其他較遠的地方加油，居民看到新的設備及環境，都覺得很方便。

中油指出，將以全新的硬體設備，更加安全舒適的消費環境，用嶄新面貌熱忱為大家提供加油服務，並搭配加油加倍積點和贈送職棒毛巾球（消費滿888元）優惠活動。中油另將於11月推出CPC pay ，讓加油更加便利，也預定於年底提供洗車服務，未來更計畫提供機車充換電等設施。

中油表示，碇內加油站重新營運讓大家久等了，非常感謝熱誠忱相挺的鄉親，以及基隆市政府、立委蔡適應及議員林旻勳的協助。

基隆市暖暖區源遠路碇內加油站是碇內地區唯一加油站，林旻勳說，加油站去年12月整建施工，原預期今年6月底完工，後來變更設計。由於附近無法加油，他協調油罐車每周四到承福宮廟前廣場提供加油，體恤銀髮族長輩、菜籃族及帶著小孩的媽媽等騎乘機車民眾方便加油，油罐車服務上周四最後一次服務。

居民表示，此加油站大家都期盼能早日完工，不然得到較遠的八堵加油站或是瑞芳加油站，對於家庭主婦、年長者來說十分不便。

中油基隆碇內加油站3千萬整修今重開，年底有洗車。圖／議員林旻勳提供
中油基隆碇內加油站3千萬整修今重開，年底有洗車。圖／議員林旻勳提供
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加油站中油基隆

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