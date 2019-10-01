親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！油罐車落海起火

整理／日本消費稅今漲到10% 遊客有何影響？怎麼省荷包？

得不得獎有關係 池上全國冠軍米王價格翻轉近5倍

2019-10-01 11:23聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，池農總幹事...
台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，池農總幹事游玉櫻致贈「特等米」獎牌。記者羅紹平／翻攝
分享
台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，得獎後他種的米身價翻轉，一般池上有機米一公斤售價約174元，謝美國這次報名參賽的且獲獎的有機冠軍米數量只有1公噸，將由池上農會輾製白米，以2公斤包裝販售，售價定為1688元，平均每公斤是844元 價格瞬間翻漲的4.85倍。

池上農會總幹事游玉櫻說，美國伯仔的冠軍稻穀已進入碾米廠，即將碾製成上市，一包2公斤定價1688元，歡迎大家一起來嘗嘗美國伯仔用心栽培的池上米。池上農會供銷部表示，美國伯仔的冠軍米數量有限，只有500包，賣完就沒有了。

池上農會指出，農委會農糧署擔心每年全國稻米競賽，冠軍米出現濫竽充數，混裝不實的情形，有很嚴格的管制，就是從鄉賽前須進行田間管理實勘，稻農用那塊地的稻米比賽都要紀錄，並限量只有1公噸，且須使用農糧署提供的專用冠軍米袋包裝防偽，農糧署只給農會2公斤裝的冠軍米袋500個，上頭明確標示得獎年度、稻種、得獎稻農、產地等資料。

池農表示，謝美國在池上種植有機米面積10.65公頃，其中獲得冠軍的是高雄147品種共1.8公頃，每公頃有機米每期可收5公噸稻穀，可輾成3公噸白米，謝美國今年一期作收成的稻殼輾成白米約有31.95公噸。

有沒有得獎，真的對米價影響很大，依據池上農會網路商城販售的池上有機米1.5公斤包裝售價260元，換算1公斤約174元，謝美國的冠軍米池上農會2公斤裝售價為1688元，平均1公斤844元，價格足足飆漲4.85倍。

池上農會指出，謝美國獲今年有機冠軍米王，同塊農地生產的有機白米約5.4公噸，但只有其中1公噸能以今年冠軍米名義販售，其他白米只能掛「冠軍米王種的米」或池上特等米名義對外販售，價格就有差，每公斤約300至800元不等，一般有機米（大眾公認已很好吃）售價則在174元。

台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，當天接受農...
台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，當天接受農委會主委陳吉仲（左）頒獎。記者羅紹平／翻攝
分享
台東縣池上鄉87歲稻農謝美國（中）9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，縣府...
台東縣池上鄉87歲稻農謝美國（中）9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，縣府及地方各界紛送賀榜頒獎。記者羅紹平／翻攝
分享
池上農會網路商城販售的池上有機米1.5公斤包裝售價260元，換算1公斤約174元...
池上農會網路商城販售的池上有機米1.5公斤包裝售價260元，換算1公斤約174元。記者羅紹平／翻攝
分享

農糧署稻米農委會

相關新聞

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

池上幸福巴士上路 年底前免費

2019-10-01 00:08

薯榔海水染漂亮 遊客頻問價

2019-09-30 23:34

林介文個展、銅門刀及都蘭編織展 花蓮石雕博物館登場

2019-09-30 23:07

宜蘭搶收青蔥 縣府促善用保鮮機

2019-09-30 23:04

花蓮市路樹倒塌15戶停電 台電緊急搶修復電

2019-09-30 19:06

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

金牌教練夫妻 助東高全國技能競賽2年奪3金

2019-09-30 12:49

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休

2019-09-30 12:51

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

嘉縣傳統竹編工藝 傳承童年回憶

2019-09-30 12:46

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

南市公有市場聯合促銷落幕 17天送60萬張刮刮卡

2019-09-30 15:01

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top