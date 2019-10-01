得不得獎有關係 池上全國冠軍米王價格翻轉近5倍

2019-10-01 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，池農總幹事游玉櫻致贈「特等米」獎牌。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook 台東縣池上鄉87歲稻農謝美國9月26日一舉奪得今年全國有機米比賽冠軍，得獎後他種的米身價翻轉，一般池上有機米一公斤售價約174元，謝美國這次報名參賽的且獲獎的有機冠軍米數量只有1公噸，將由池上農會輾製白米，以2公斤包裝販售，售價定為1688元，平均每公斤是844元 價格瞬間翻漲的4.85倍。

池上農會總幹事游玉櫻說，美國伯仔的冠軍稻穀已進入碾米廠，即將碾製成上市，一包2公斤定價1688元，歡迎大家一起來嘗嘗美國伯仔用心栽培的池上米。池上農會供銷部表示，美國伯仔的冠軍米數量有限，只有500包，賣完就沒有了。

池上農會指出，農委會農糧署擔心每年全國稻米競賽，冠軍米出現濫竽充數，混裝不實的情形，有很嚴格的管制，就是從鄉賽前須進行田間管理實勘，稻農用那塊地的稻米比賽都要紀錄，並限量只有1公噸，且須使用農糧署提供的專用冠軍米袋包裝防偽，農糧署只給農會2公斤裝的冠軍米袋500個，上頭明確標示得獎年度、稻種、得獎稻農、產地等資料。

池農表示，謝美國在池上種植有機米面積10.65公頃，其中獲得冠軍的是高雄147品種共1.8公頃，每公頃有機米每期可收5公噸稻穀，可輾成3公噸白米，謝美國今年一期作收成的稻殼輾成白米約有31.95公噸。

有沒有得獎，真的對米價影響很大，依據池上農會網路商城販售的池上有機米1.5公斤包裝售價260元，換算1公斤約174元，謝美國的冠軍米池上農會2公斤裝售價為1688元，平均1公斤844元，價格足足飆漲4.85倍。