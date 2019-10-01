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影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中正區安瀾橋一處市公車處公車站牌，昨天晚上不敵12級強風，應聲傾倒，不僅屋頂被吹翻，連柱子也垮下，附近居民說，「昨晚的風真的好大」，市府表示，將吊離處理，如果無法修復就換新的。

由於基隆今天正常上班上課，這處公車站牌有多線公車要在此等候，民眾上班上學看到站牌都嚇了一大跳，不敢靠近，直呼「風有這麼大，好誇張！」，公車載客改到一旁上下。

「昨晚11點到12點多風非常大，好多年沒吹過這麼大的風了」附近居民一名阿伯說，還是第一次遇到颱風把公車站牌吹垮，他說昨晚基隆的風吹到「一直叫」，一夜幾乎都睡不著。

市府公車處長陳新埤說，全市只有這一處公車站牌被吹垮，可能因為面對基隆港東岸的關係，今天上午被人發現垮了一邊，推斷應昨晚10點到12點間的強風吹倒，將吊離處理，如果無法修復就換新的。

中央氣象局昨晚9時21分發布颱風強風告警，估計持續至時間11 時15分，因颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；提醒民眾請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應盡速掩蔽。

基隆昨晚吹強吹，中正路還有部分機車、零星路樹被吹倒在路邊，並有招牌破損等。

強風吹垮基隆公車站牌，屋頂翻柱子垮民眾驚。記者游明煌／攝影
強風吹垮基隆公車站牌，屋頂翻柱子垮民眾驚。記者游明煌／攝影
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強風吹垮基隆公車站牌，屋頂翻柱子垮民眾驚。記者游明煌／攝影
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強風吹垮基隆公車站牌，屋頂翻柱子垮民眾驚。記者游明煌／攝影
強風吹垮基隆公車站牌，屋頂翻柱子垮民眾驚。記者游明煌／攝影
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公車基隆港颱風

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