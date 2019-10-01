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基隆堵南堵南1-1地下道淹水已退 今上午解封恢復通行

2019-10-01 08:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

受到米塔颱風帶來豪雨影響，基隆市七堵區堵南1-1 地下道易淹水，昨天上午7時即預防性封閉，市府工務處表示，經巡查目前已無積淹水，今天上午7時20分已恢復通行。

因應米塔颱風來襲，風雨增強，為維護用路人行車安全，市府工務處昨天上午7時預警性封閉堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間），雙向路線禁止通行，必須改繞道大同路三段或大德路通行。

市府今天上午表示，米塔颱風已經遠離，封閉管制的堵南1-1地下道，經工務單位現場巡查雨勢漸小，無積淹水且路況正常，今天上午7時20分起解除封路，恢復人車通行。

基隆堵南堵南1-1地下道淹水已退，今上午解封恢復通行，圖為昨天封閉情況。圖／基隆...
基隆堵南堵南1-1地下道淹水已退，今上午解封恢復通行，圖為昨天封閉情況。圖／基隆市政府提供
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米塔颱風淹水

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