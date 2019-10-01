基隆堵南堵南1-1地下道淹水已退 今上午解封恢復通行

2019-10-01 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



受到米塔颱風帶來豪雨影響，基隆市七堵區堵南1-1 地下道易淹水，昨天上午7時即預防性封閉，市府工務處表示，經巡查目前已無積淹水，今天上午7時20分已恢復通行。

因應米塔颱風來襲，風雨增強，為維護用路人行車安全，市府工務處昨天上午7時預警性封閉堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間），雙向路線禁止通行，必須改繞道大同路三段或大德路通行。