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不斷更新／米塔颱風逼近！北北基明停班課 全台情況看這裡

米塔風雨增強 宜蘭明天停止上班上課

2019-09-29 22:03聯合報 記者戴永華╱即時報導

中央氣象局發布米塔颱風海上陸上颱風警報，宜蘭縣列為警戒區域，由於風雨增強，縣政府宣布明天停止上班上課。

米塔颱風造成宜蘭多處低漥地區淹水嚴重。 圖／警方提供
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米塔颱風造成宜蘭多處低漥地區淹水嚴重。 圖／警方提供
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米塔颱風氣象局

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