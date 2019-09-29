台鐵出資修復花蓮舊鐵路醫院 石藝大街盼重生

2019-09-29 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮石藝大街位於東大門夜市旁，前身為台鐵舊鐵路醫院。記者王思慧／攝影 分享 facebook 花蓮石藝大街原是台鐵舊鐵路醫院，16年前商家進駐販賣玉石等商品，如今建築需要修復，原本考量公共安全，不再承租，由台鐵局將展開修復；經協商後，施工期間台鐵同意石藝大街商家於原地經營。花蓮縣文化局將爭取經費，希望石藝大街能與歷史建築一起重生。

台鐵局舊花蓮鐵路醫院歷史建築，現由花蓮縣政府承租，交由花蓮縣手工藝協會經營石藝大街，租期將於明年3月17日到期，考量公共安全，原擬租期屆滿不再續租，全區收回施工。經國民黨立委鄭天財27日率花蓮縣政府觀光處長唐玉書、文化局長江躍辰等人與台鐵局長張政源協商，同意石藝大街商家原地繼續經營。

花蓮鐵路醫院在日據時期成立，民國72年因資金減少熄燈，直到民國92年花蓮縣手工藝協會承租鐵路醫院旁的場地，規畫為石藝大街；民國98年8月花蓮縣政府公告舊花蓮鐵路醫院為歷史建築。

江躍辰表示，台鐵局向文化部文化資產局申請新台幣4600萬元工程經費，進行「歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程」，預計1年半至2年完工，其中石藝大街舞台棚架將在施工過程中暫先移除，圍籬動線不影響遊客為主。