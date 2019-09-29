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到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33聯合報 記者吳淑君╱即時報導

颱風米塔昨天生成，率團到法國考察的基隆市長林右昌，抵達法國不到24小時就飛回來，被問到是因颱風天首長不在家的壓力嗎？林右昌說，氣象預報這次颱風雨量非常大，且往西偏，他是首長必須做個判斷，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。

林右昌下午主持颱風災害準備會議前受訪指出，他到法國下機不到24小時，得知米塔颱風形成，接到消防局消息，馬上請人洽購機票，第一時間就趕回來台灣。

但很可惜，這次法國行，是法國駐台灣的代表處幫基隆市安排許久的行程，本來預計要訪問兩個城市，除了進行體育文化藝術交流，未來甚至有結交姐妹市的打算，不過因為颱風的關係，提早回來了，說實在很可惜。

「是因為颱風天縣市首長不在家的壓力嗎？」記者問，林右昌說，不一定首長要回來，有代理的制度，平時同仁都有很好的訓練和準備，他是判斷這次颱風看起來，氣象預報雨量非常大，首長必須做個判斷，他這次趕回來是對的，因為颱風雨量上修，也往西偏，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。

「以後出國是不是要先斟酌會不會有颱風來」記者問，林右昌說，這次已刻意避開颱風好發的季節，安排在9月底到10月初出訪，一般這時間颱風少，但現在氣侯變化越來越難捉模，「我們不是神」，沒有辦法預測天氣會怎麼變，天氣怎麼變只好也跟著應變，這是最好的處置。

基隆市長林右昌說，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱...
基隆市長林右昌說，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。記者吳淑君／攝影
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林右昌從法國趕回來，下午主持颱風災害準備會議。記者吳淑君／攝影
林右昌從法國趕回來，下午主持颱風災害準備會議。記者吳淑君／攝影
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基隆市長林右昌說，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱...
基隆市長林右昌說，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。記者吳淑君／攝影
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林右昌從法國趕回來，下午主持颱風災害準備會議。記者吳淑君／攝影
林右昌從法國趕回來，下午主持颱風災害準備會議。記者吳淑君／攝影
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米塔颱風法國林右昌

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