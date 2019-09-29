到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



颱風米塔昨天生成，率團到法國考察的基隆市長林右昌，抵達法國不到24小時就飛回來，被問到是因颱風天首長不在家的壓力嗎？林右昌說，氣象預報這次颱風雨量非常大，且往西偏，他是首長必須做個判斷，他這次趕回來是對的，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。

林右昌下午主持颱風災害準備會議前受訪指出，他到法國下機不到24小時，得知米塔颱風形成，接到消防局消息，馬上請人洽購機票，第一時間就趕回來台灣。

但很可惜，這次法國行，是法國駐台灣的代表處幫基隆市安排許久的行程，本來預計要訪問兩個城市，除了進行體育文化藝術交流，未來甚至有結交姐妹市的打算，不過因為颱風的關係，提早回來了，說實在很可惜。

「是因為颱風天縣市首長不在家的壓力嗎？」記者問，林右昌說，不一定首長要回來，有代理的制度，平時同仁都有很好的訓練和準備，他是判斷這次颱風看起來，氣象預報雨量非常大，首長必須做個判斷，他這次趕回來是對的，因為颱風雨量上修，也往西偏，不要和老天爺賭這一把，應該用最高標準做防颱準備。