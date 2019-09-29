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台東首設共享冰箱 推零剩食兼拉近人際關係

2019-09-29 17:00中央社 花蓮縣29日電

台東市馬亨亨大道旁的萬善堂近日設置一台冰箱，裡面的食物供民眾任意存、取，台東縣政府今天表示，積極推廣低碳飲食及零剩食習慣，台東終於有第一個共享冰箱據點。

此為當地示範型社區共享冰箱，廟方及志工們推廣食物不浪費及分享愛為出發，開始以剩食再利用的理念打造「惜福冰箱」，廟方歡迎任何人只要有需求，皆可至惜福冰箱取走存放在內的食物或食材，除了鼓勵並提醒民眾將用不完的食材推廣共享觀念，也希望藉由社區共享據點的設立，拉近逐漸疏遠的人際關係。

台東縣環境保護局表示，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據顯示，人類生產出的食物，有1/3最後都是被浪費掉，而食物的浪費將造成每年高達44億噸的溫室氣體排放。

大多數的糧食浪費發生在末端的銷售與消費，常見的類型有即期食品、NG蔬果及生鮮熟食等，有鑑於此，近年來全球紛紛推出如剩食餐廳、即期超商、惜食冰箱等各種搶救食物浪費的作法，目的在喚醒大眾共同珍惜盤中飧，並正視廚餘過剩與浪費糧食的危機。

台東縣環保局指出，隨著時代與消費習慣改變，在飲食上的選擇與採購更為豐富多元，但也造成產地端與消費端食物過剩而被丟棄的情況。共享機制賦予將被丟棄食材能再被妥善用盡，大家一起學習運用減少剩食的減法概念來避免食物浪費，吃在地、選當季的低碳飲食習慣共同守護大地資源。

台東剩食

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