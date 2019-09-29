支持反送中 花蓮學生打造「行動連儂車」

2019-09-29 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



香港反送中運動已持續超過三個月，全台各地皆有聲援香港的連儂牆活動。花蓮東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學及花蓮女中學生會，聯合發起「行動連儂車」，在一輛轎車上貼滿支持反送中意見。東華大學學生會長許冠澤表示，希望花蓮有一個平台能表達反送中意見，並吸引更多人關注議題，因此決定設立連儂牆，預計在市區停留3天，歡迎大家寫下自己的想法。

「就算是反對的意見也歡迎填寫」許冠澤說，全台各地都有連儂牆聲援香港的行動，唯獨花蓮沒有，因此跟同學借來一輛轎車，自發在街頭設立「行動連儂車」，同時今天台北正進行稱香港遊行，希望有一個平台讓花蓮民眾表達支持或反對反送中的意見。

會想利用車輛成為行動連儂牆原因，許冠澤指出，花蓮政治風氣較保守，希望能用最短的時間吸引最多人的注意，因此決定創新在車上貼便利貼，表達支持反送中意見，相信回頭率百分之百，預定車輛停到10月1日。日前文化大學發生港生與陸生因連儂牆衝突事件，儘管擔心行動連儂牆會被破壞，許冠澤說，相信台灣人有一定的素質。

慈濟大學學生會長尤麗榕表示，之前就有在校內設立連儂牆，學生的回應都很好，也很有想法，因此決定要跟東華大學一起設立屬於花蓮的連儂牆，希望大家能更關注相關公共議題。會放置便條紙和筆，開放民眾留言。

在台港生文姓同學說，香港警察權力過大，威脅民眾日常生活安全，連基本人權被剝奪，這才是我們一直以來關心的事，不是撤回法案抗爭就會結束，主要是政府沒有尊重人民意願，相信正義最後還是會勝利，自己將會在11月回香港投票。