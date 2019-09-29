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支持反送中 花蓮學生打造「行動連儂車」

2019-09-29 13:30聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

香港反送中運動已持續超過三個月，全台各地皆有聲援香港的連儂牆活動。花蓮東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學及花蓮女中學生會，聯合發起「行動連儂車」，在一輛轎車上貼滿支持反送中意見。東華大學學生會長許冠澤表示，希望花蓮有一個平台能表達反送中意見，並吸引更多人關注議題，因此決定設立連儂牆，預計在市區停留3天，歡迎大家寫下自己的想法。

「就算是反對的意見也歡迎填寫」許冠澤說，全台各地都有連儂牆聲援香港的行動，唯獨花蓮沒有，因此跟同學借來一輛轎車，自發在街頭設立「行動連儂車」，同時今天台北正進行稱香港遊行，希望有一個平台讓花蓮民眾表達支持或反對反送中的意見。

會想利用車輛成為行動連儂牆原因，許冠澤指出，花蓮政治風氣較保守，希望能用最短的時間吸引最多人的注意，因此決定創新在車上貼便利貼，表達支持反送中意見，相信回頭率百分之百，預定車輛停到10月1日。日前文化大學發生港生與陸生因連儂牆衝突事件，儘管擔心行動連儂牆會被破壞，許冠澤說，相信台灣人有一定的素質。

慈濟大學學生會長尤麗榕表示，之前就有在校內設立連儂牆，學生的回應都很好，也很有想法，因此決定要跟東華大學一起設立屬於花蓮的連儂牆，希望大家能更關注相關公共議題。會放置便條紙和筆，開放民眾留言。

在台港生文姓同學說，香港警察權力過大，威脅民眾日常生活安全，連基本人權被剝奪，這才是我們一直以來關心的事，不是撤回法案抗爭就會結束，主要是政府沒有尊重人民意願，相信正義最後還是會勝利，自己將會在11月回香港投票。

關於東華大學李姓同學8月在香港以暴動罪被起訴，許冠澤表示，保釋條件是不能出境，要每周回去報到，針對保釋條件上訴後，確定可出國留學，到這學期過完後再回香港受審，學生會都有在跟李同學聯繫，希望她早日回台念書。

花蓮大學生向學生借車輛，設置行動連儂車，為香港反送中運動加油。記者王思慧／攝影
花蓮大學生向學生借車輛，設置行動連儂車，為香港反送中運動加油。記者王思慧／攝影
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花蓮學生設置撐香港行動連儂車，希望喚起民眾對此議題的重視。記者王思慧／攝影
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行動連儂車上貼滿為香港加油的便利貼及文宣。記者王思慧／攝影
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連儂牆反送中

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