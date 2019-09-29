綠島「越獄」路跑千餘人參賽 有跑友全家穿囚服迎曙光

2019-09-29 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



第10屆綠島環島路跑今天清晨5點10分鳴槍起跑，1406位跑友在徐徐微風中，迎著曙光環島，因今年特色是「大哥越獄」不少跑友穿著「囚服」參賽，甚至有全家一起扮逃犯，還有為讓18歲腦麻兒「魯夫小比」也能到外頭，看看世界，欣賞自然美景，小比媽媽陳嘉齡今天也帶著魯夫小比參賽。

今年邁入第10屆的2019火燒島「大哥越獄」路跑，是綠島鄉長謝賢裕上任後首次舉辦，謝賢裕要求鄉公所員工加入綠島的文化特色，於是今年主題就敲定為「大哥越獄」，每位參賽者就送一件橫條紋「囚衣」，完賽者獎品也是綠島專屬的明信片。

今天的比賽分健康組5公里、半程馬拉松21公里、全程馬拉松42公里。

今天有不少參賽者穿著「囚衣」參加，有年輕爸媽帶著家中兩個小寶貝穿囚衣跑完健康組賽程，小比媽媽陳嘉齡也帶著兒子「魯夫小比」參賽，且把兒子扮成囚犯，順利跑完半馬21公里賽程。

陳嘉齡悉心照顧腦麻兒，近年頻頻帶著「魯夫小比」到全台各地參加路跑比賽，讓小比能夠看看世界的美好，讓謝賢裕很感動，今天除致贈陳嘉齡小禮物，希望陳嘉齡母子能當綠島的榮譽鄉民。