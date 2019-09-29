親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影

美通過「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

太巴塱部落風箏季暖身 繫藤片放飛聽星星呼喚

2019-09-29 10:32中央社 花蓮縣29日電

花蓮林管處策畫風箏季活動，結合阿美族太巴塱部落風箏文化，做出八角星星形狀風箏，頂頭前端設計弓箭狀繫上藤片，放上空中藉助風力發出Waw Waw響聲，成為響徹天際的星星。

過去阿美族太巴塱部落，風箏是與祖靈溝通與呼喚的詮釋，現今保留這項傳統的部落已不多，據太巴塱耆老口述，部落風箏（Fashiau）飛的越高、發出聲越大者，表示更能接近祖靈；八角星形狀則源自於紀念祖先mayaw kakalawan所象徵的那顆最明亮的星。

林務局花蓮林區管理處今天表示，在東部面積最大的大農大富平地森林園區10月10日至27日舉辦「2019森川里海－風箏季」系列活動，邀請民眾前來感受秋高氣爽放風箏的愉悅。

風箏季開幕當天10月12日民眾可攜帶自然材質或環保回收材質風箏來參加「風箏同樂會」，現場也提供風箏彩繪DIY活動及風箏租借服務。

另有濕地保育的農友及周邊社區擺設的市集，展示25個花蓮在地里山社區與自然共生的農產品，並安排「森川里海音樂會」，讓民眾在森林草原中漫步，也能聆聽好音樂。

花蓮林管處表示，為風箏季暖身，昨天邀部落青年及學生參加風箏工作坊，運用竹子為骨架做成八角星星形狀的風箏，製作過程中許多細節及繁瑣的步驟，在部落族人指導下繫上彼此間的情誼。完工的風箏透過畫筆，學員將圖騰、族徽繪製在風箏上，不僅傳承部落傳統文化，也是對自身文化更深的認識及詮釋。製作完成的風箏將於10月12日於「2019森川里海－風箏季」開幕活動進行三代同堂展飛。

相關新聞

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

綠島「越獄」路跑千餘人參賽 有跑友全家穿囚服迎曙光

2019-09-29 11:13

花蓮圖書館整修 明起封館一個月

2019-09-28 23:46

陸客不來／民宿兼副業 大家「比氣長」

2019-09-28 23:30

台東攝影賽得主 陳小姐、毛先生…

2019-09-28 23:03

叫阮第一名／黃玉婷將塑料變珠寶 賣進歐洲

2019-09-28 22:58

農委會稻米達人比賽 花蓮農友包辦亞軍、季軍

2019-09-28 20:05

花蓮文化局圖書館30日起封館整修 26萬冊藏書暫停借閱

2019-09-28 19:43

熱門文章

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top