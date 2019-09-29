到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



在基隆市西定河畔成長的黃玉婷（Alley）熱愛工藝設計，學生時代用到西定河撿來的塑膠袋當材料，設計一系列作品讓人驚艷。3年前她在義二路成立工作室後持續創作，比利時電商相中「環境珠寶」概念簽約代理，助她把創作理念延伸到海外。

黃玉婷是國立新竹教育大學（國立清華大學南大校區前身）藝術與設計研究所碩士，她說，工藝創作媒材不一定非得要貴金屬、寶石，用民眾摸得到、玩得到的媒材創作，結合環境議題更能聯結與人的情感。

在學生時代，黃玉婷曾走入西定河「撿垃圾 」，帶回一堆不同顏色塑膠袋回家，經過清洗、消毒後，利用控溫技巧在手中塑形，創作出一件件吸睛作品。如今技巧更加純熟，塑料結合金工創作的海葵系列飾品，頗獲好評。

黃玉婷說，讀大學和研究所時花了很多時間進修、實作，既有助爭取獎學金，更能從中累積經驗和技能。她先主修木工，後來迷上金工，大學畢業時特地為父母製作椅背、扶手如將人體包覆，讓人感覺舒適又充滿安全感木椅，爸、媽開心且驕傲。

因為對故鄉濃烈的情感，黃玉婷3年前在義二路124號租屋成立「飾不飾獨創設計工作室」。她說，工藝創作是透過作品和人溝通，她不擅和人聊天，因此每件作品都會先讓媽媽知道創作理念，平時她在2樓創作，由媽媽在1樓招呼客人。