親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢，令人食指大動，吸引不少民眾聞香而來觀賽，比賽結果由vivacious pasta苗圃義大利餐廳、丸山日式涮涮鍋及長榮桂冠酒店，分叨獲得海隆王漁夫鍋的冠軍、亞軍與季軍獎。

基隆推廣本港漁夫鍋已邁入第四年，「漁夫鍋」已經成為基隆冬令美食的代名詞，歷經2個月的投稿及初選，海隆王漁夫鍋霸主終於出爐，副市長林永發頒獎給前三名的得主，並期許藉由比賽過程行銷在地食材，進而帶動地方產業。

林永發說，談到漁夫鍋，大家都知道是基隆市冬季美食的代名詞，基隆有非常優質的海產，都是本港現撈，尤其是北部地區的蝦子，有75%都是從基隆這邊行銷出去，還有非常多的新鮮在地食材，希望藉由這項鍋物比賽，行銷在地的食材。

今年的賽程中用了將近22種在地食材，還透過集思廣益，除了過去的火鍋形式，也開放乾鍋等創意，希望透過比賽的過程，讓好的食材都能夠行銷出去，也讓消費者知道基隆市有這麼多的優質食材，進而帶動地方產業經濟。

市府產業發展處表示，另外，本港漁夫鍋則分別由暖暖小館、尼斯灣海洋景觀餐廳、鍋奉行、廣海食堂、邦彼諾及藻樂趣海藻創意美食獲得。另外，自9月11日至20日展開的漁夫鍋線上人氣獎，則由獲得400多票的鍋奉行奪得殊榮。

頒獎典禮安排在碧砂漁港舉行，推出漁夫鍋展示霸主台，透過得獎店家的上菜秀，安排獲獎的店家展示自家獨創的漁夫鍋物，希望透過每年賽事的舉行，建構一個良好的美食交流平台，持續將基隆優質的食材展現更多的價值，更積極串聯基隆優秀的餐飲店家。

2019基隆特色美食節系列活動更多關資訊及活動內容，可逕上基隆特色美食節官網（http://www.klgoodfood.com.tw/）及FB粉絲專頁「早安 基隆」查詢。

基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派...
基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢。圖／基隆市政府提供
分享

基隆

相關新聞

農委會稻米達人比賽 花蓮農友包辦亞軍、季軍

2019-09-28 20:05

花蓮文化局圖書館30日起封館整修 26萬冊藏書暫停借閱

2019-09-28 19:43

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16

「宋家味兒」傳承老奶奶手藝 劍蝦韭黃水餃有基隆海味

2019-09-28 11:08

最後的文面國寶林智妹跌倒住院 精神狀況良好

2019-09-28 10:15

影／宜蘭祭孔 首位女縣長首位女正獻官

2019-09-28 09:08

陸無人幽靈船東北角海域大漂流 今龜山島現蹤將拖救

2019-09-28 08:58

中橫慈恩段搶修 後天起縮短交管

2019-09-28 00:10

美食新天地／宋家味兒水餃 美味又衛生

2019-09-27 23:44

東澳粉鳥林海灘 重新開放

2019-09-27 23:42

基隆成年禮 11校、110名學子勇闖和平島

2019-09-27 23:35

基隆大雨「像倒的」 八堵火車站前一片汪洋

2019-09-27 23:17

太平溪濕地遊客增 垃圾跟著來

2019-09-27 23:11

基隆晚間雷電交接雨不斷 尚仁街坍方泥流緊急清除

2019-09-27 21:43

影／基隆雨狂下 八堵火車站前淹水半個輪胎高

2019-09-27 19:43

宜蘭版「下龍灣」 粉鳥林海灘秘境重新開放

2019-09-27 16:32

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18

陸無人幽靈船東北角海域大漂流 今龜山島現蹤將拖救

2019-09-28 08:58

烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17

個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

另類行銷！台南傳統市場「開箱文」開放民眾拍照

2019-09-28 12:50

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

「宋家味兒」傳承老奶奶手藝 劍蝦韭黃水餃有基隆海味

2019-09-28 11:08

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

擱淺暴紅「振豐號」起火燃燒 廢墟景點消失

2019-09-28 00:01

基隆大雨「像倒的」 八堵火車站前一片汪洋

2019-09-27 23:17

太搶手！台南小小警察體驗營安排刑案現場開箱文

2019-09-28 12:06

影／嘉市新榮戲院最後巡禮 上百名教師來觀影

2019-09-28 11:31

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

影／宜蘭祭孔 首位女縣長首位女正獻官

2019-09-28 09:08

盼20多年 仁武道路拓寬 高市喊卡

2019-09-27 23:18

教師這個暖舉 「姊姊的守護者」扭轉人生上台大醫

2019-09-27 23:04

嘉市教育處創意開箱文 要找「處長在哪兒？」

2019-09-28 12:51

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

重陽敬老禮發送前人瑞死亡 家人怨中央、縣府不同調

2019-09-28 10:16

百家樂餐廳涉賭 盧秀燕：警察局不是吃素的

2019-09-27 23:53

麻豆交流道匝道口設計不良 立委促改善

2019-09-27 23:41

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

王惠美為110歲人瑞慶生 彰化敬老金縮水「錢用刀口上」

2019-09-27 23:52

爭取昆陽管制站共管 合歡山沿線打造國際級觀星點

2019-09-28 00:04

基隆八斗子祕境 步道尋幽、眺望180度海景

2019-09-26 23:46

南投縣立殯儀館擴建 將先修路

2019-09-28 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top