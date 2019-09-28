海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「嚴選漁夫鍋競賽」決賽，競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場香氣四溢，令人食指大動，吸引不少民眾聞香而來觀賽，比賽結果由vivacious pasta苗圃義大利餐廳、丸山日式涮涮鍋及長榮桂冠酒店，分叨獲得海隆王漁夫鍋的冠軍、亞軍與季軍獎。

基隆推廣本港漁夫鍋已邁入第四年，「漁夫鍋」已經成為基隆冬令美食的代名詞，歷經2個月的投稿及初選，海隆王漁夫鍋霸主終於出爐，副市長林永發頒獎給前三名的得主，並期許藉由比賽過程行銷在地食材，進而帶動地方產業。

林永發說，談到漁夫鍋，大家都知道是基隆市冬季美食的代名詞，基隆有非常優質的海產，都是本港現撈，尤其是北部地區的蝦子，有75%都是從基隆這邊行銷出去，還有非常多的新鮮在地食材，希望藉由這項鍋物比賽，行銷在地的食材。

今年的賽程中用了將近22種在地食材，還透過集思廣益，除了過去的火鍋形式，也開放乾鍋等創意，希望透過比賽的過程，讓好的食材都能夠行銷出去，也讓消費者知道基隆市有這麼多的優質食材，進而帶動地方產業經濟。

市府產業發展處表示，另外，本港漁夫鍋則分別由暖暖小館、尼斯灣海洋景觀餐廳、鍋奉行、廣海食堂、邦彼諾及藻樂趣海藻創意美食獲得。另外，自9月11日至20日展開的漁夫鍋線上人氣獎，則由獲得400多票的鍋奉行奪得殊榮。

頒獎典禮安排在碧砂漁港舉行，推出漁夫鍋展示霸主台，透過得獎店家的上菜秀，安排獲獎的店家展示自家獨創的漁夫鍋物，希望透過每年賽事的舉行，建構一個良好的美食交流平台，持續將基隆優質的食材展現更多的價值，更積極串聯基隆優秀的餐飲店家。