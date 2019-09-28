農委會稻米達人比賽 花蓮農友包辦亞軍、季軍

2019-09-28 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



行政院農業委員會農糧署辦理的「稻米達人冠軍賽」，全國共934名農友參賽，日前公告結果，花蓮縣富里鄉黃治鴻、玉里鎮康明義分別榮獲台灣有機米組亞軍、季軍，縣長徐榛蔚昨前往張貼祝賀紅榜。

「稻米達人冠軍賽」分成「台灣好米組」及「台灣有機米組」，參賽者須在各鄉鎮地區初賽勝出，才能代表參加全國賽，參賽作品樣品經公開拆封更換包裝、隨機編號，以代碼進行品質檢測、專家學者官能品評，得獎稻米皆是萬中選一的台灣好米。

黃治鴻、黃治偉這對兄弟農友，年紀不到40歲，就已經有約10年的農作經驗，雙雙入選有機米組前10名，最後由黃治鴻拿下亞軍。兄弟倆說，面對多變氣候、病蟲害等跳戰，參賽需要一年時間準備，期待明年成績能更超越今年。

獲得季軍的康明義今年53歲，繼承岳父農田，從農經驗約13年，他說，受到已故導演齊柏林的影響，特別是鳥瞰花蓮玉里春日稻田裡的九個大腳印，更是讓自已毅然堅定走下去，農夫的主要舞台是在田野間，未來也將這舞台上盡力的投入精力，揮灑自已與產業的色彩。