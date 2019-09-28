花蓮文化局圖書館30日起封館整修 26萬冊藏書暫停借閱

2019-09-28 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



館齡超過30年的花蓮縣文化局圖書館，為修繕漏水天花板等設施，提供更好環境，9月30日起封館一個月整修。文化局表示，封館期間，文化局書庫必須封閉，因此26萬冊館藏圖書暫停借閱，民眾仍可透過通閱系統，借閱東區資源中心藏書，再就近到花蓮市、吉安等鄉鎮市圖書館取、還書。

花蓮文化局圖書館於1983年落成，館齡已30多年，鋼梁結構嚴重鏽蝕，去年2月地震過後，文化局曾請土木結構技師評估，發現損壞達7成。文化局計畫重建，初步估計經費高達6.9億元，在立委蕭美琴協助下，向教育部爭取到3億元重建費用，縣府也正向花東地區永續發展基金爭取餘下的3.9億元。

文化局圖書資訊科長楊淑梅說，距離重建新館還有一段時間，但目前建物結構受損，書庫天花板已修不勝修，老舊的廁所也有堵塞問題，加上兒童閱覽室地板急需重鋪 ，文化局決定先撥出400多萬元修繕舊館，預計30日起休館約一個月，給民眾更好、更安全的閱讀環境。

楊淑梅表示，因書庫天花板需要修繕，封館期間文化局書庫必須全面封閉，26萬冊館藏暫時無法借閱，但東區資源中心也有6、7萬冊圖書，民眾可透過通閱系統預約，就近到花蓮市（含兒童館、樂齡館）、吉安鄉或新城鄉等館取、還書，文化局圖書館門口還書箱也會照常服務。